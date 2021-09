Apple AirPods 3 indica il lancio anticipato

si bene iPhone 13 ل arrivo e Il nuovo design di Apple Watch Series 7 È stata una grande sorpresa durante l’ultimo evento Apple, non c’erano pochi fan che si sono persi uno spettacolo Si parla già di nuovi AirPods 3. Anche se sembra che non dovrebbero aspettare troppo a lungo.

Sebbene al momento non sia noto il motivo per cui Apple ha scelto di posticipare l’annuncio di queste cuffie insieme alla sua nuova generazione di smartphone, da allora hanno condiviso NumeriAirPods 3 È già entrato nel processo produttivo, essendo di fatto in una delle ultime fasi di esso, Con alcuni venditori che stanno già iniziando a ricevere le cuffie wireless di prossima generazione.

Sfortunatamente, non sappiamo nemmeno quanto tempo potrebbe richiedere questo processo di approvvigionamento o quanto tempo Apple potrebbe ritardare l’evento indipendente per annunciare il lancio ufficiale degli AirPods 3. Il lato positivo è che il fatto che le cuffie siano in produzione è un cosa perfettamente buona. Un segnale forte che la nuova generazione uscirà entro quest’anno, anche se solo il tempo dirà se Apple terrà un altro evento di lancio delle cuffie.

Come previsto in precedenti indiscrezioni, Airpods 3 seguirà l’estetica non professionaleInfine, evita di utilizzare tappi in silicone sulla parte interna dell’orecchio.

Sebbene vedremo altri cambiamenti sopra menzionati, come la presenza di un’asta leggermente più corta, o soprattutto la presenza di un grande microfono e altoparlante esterni, che ci assicura Funzione di eliminazione del rumore per i nuovi AirPods 3. Anche se secondo indiscrezioni, non sarà l’ANC previsto, ma La tecnologia audio spaziale è presente in AirPods Max.

D’altra parte, possiamo anche trovare un calo nel design generale delle cuffie e nella custodia di ricarica, con una larghezza notevolmente ridotta, Mantieni la stessa capacità della batteria del tuo attuale AirPods Pro. In effetti, questa non sarà l’unica caratteristica ereditata di questa famiglia di super cuffie, come ci si aspetterebbe da questa cuffia Equipaggia un chip wireless W2 per una migliore connettività, aggiungendo almeno due ore all’indipendenza dei suoi predecessori.