Apple Arcade: arrivano 20 nuovi videogiochi, inclusi classici come Temple Run e snake.io | tecnologia

di recente, manzana Comprendeva 20 nuovi giochi nel servizio in abbonamento basato su Apple Arcade. Tra questi c’è un titolo esclusivo di Teenage Mutant Ninja Turtles chiamato TMNT Splintered Fate, insieme a classici come Temple Run e Snake.io.

TMNT destino anticonformista, Sviluppato da Paramount globale, che esso Gioco Un gioco di avventura roguelike in cui il giocatore deve impersonare diversi personaggi, come Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello, per trovare il Maestro Splinter scomparso.

Altri indirizzi possono essere trovati come parole con gli amici, simile a Disney SpellStruck ; UN Gioco divertente E il suo nome sciocco che macchina? Creato dagli sviluppatori Cos’è il golf?; l’oscuro puzzle platform LIMBO+ di Playdead; Oltre a giochi classici come Snake.io + e Temple Run +.

20 nuovi giochi Apple Arcade

Di seguito, vi lasciamo l’elenco completo dei 20 giochi usciti in Apple Arcade:

Il destino frammentato di TMNT (Paramount Global).

Disney SpellStruck (Artista Arcade)

che macchina? (tripartito)

Paesaggi urbani: Sim Builder (giochi di carburante magico)

Chess World + (punto di inclinazione)

Mondo da colorare Disney + (StoryToys)

Disney Blast + Fuga (Gameloft)

Farming Simulator 20+ (software gigante)

Superalo + (Bennett Foddy)

Corse in salita + (Fingersoft)

Iron Marines + (Ironhide Games Studio)

Kingdom Two Crowns + (rabbia pura)

LIMBO + di Playdead (Playdead)

My Town Home – Giochi per famiglie + (My Town Games LTD)

Octodad: Dadliest Catch + (Piccoli cavalli)

PPKP+ (Shimada Toshihiro)

Snake.io + (Kooapps)

Temple Run + (Imangi Studios)

Time Locker + (Sotaro Otsuka)

Very Little Nightmares + (Bandai Namco Entertainment)

Apple Arcade aggiunge versioni “Plus” senza pubblicità

IL Versioni “più”. I titoli citati offrono un’esperienza priva di pubblicità e acquisti in-app.

manzana Aggiungi queste versioni al catalogo Apple Arcade Dopo aver rovesciato 50 partite l’anno scorso.

La società ha annunciato che alla fine di questo mese aggiornerà titoli come Jetpack Joyride 2, Angry Birds ricaricato, LEGO Star Wars: Castaways, Asphalt 8: Airborne + e Cut the Rope Remastered.

servizio Apple, Apple Arcade, Ha contribuito a raggiungere ricavi record per il settore dei servizi nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2023. La società ha annunciato che i ricavi dei servizi ammontavano a 20,91 miliardi di dollari in quel trimestre. Nonostante questo risultato, le aspettative degli analisti di 20,97 miliardi di dollari non sono state soddisfatte.

GDA / Juan Carlos Peña / El Universal / Messico