Apple Car non esiste ancora, ma è già tra i primi 3 brand che gli utenti potrebbero “considerare sicuramente” l’acquisto | Mobilità elettrica | Auto elettriche | Tesla | Spagna | Messico | Colombia | Stati Uniti | tecnologia

senza manzana Uno studio ha confermato che Apple Car è davvero il terzo marchio più popolare tra i marchi che gli utenti potrebbero “sicuramente considerare” l’acquisto. Anche l’auto metterebbe in difficoltà altre case automobilistiche a causa dell’elevato coinvolgimento dei loro clienti.

“Apple è la terza considerazione più alta per il marchio con Il 26% dei clienti che ha affermato che avrebbe “considerato sicuramente” l’acquisto di un’auto a marchio Apple in futuro; Dietro Toyota (38%) e Honda (32%), seguite da Ford (21%) e Tesla (20%). Tuttavia, il potere di Apple non finisce qui.‘ dice Alexander Edwards, Presidente visione strategicaLa società che ha condotto lo studio.

Anche gli utenti di altri marchi noti, come Tesla, potrebbero considerare possibile il passaggio ad Apple Car”.Quello che dovrebbe preoccupare gli altri è questo Apple genera più amore di qualsiasi altra azienda automobilistica, marchi forti e deboli come Honda, Toyota e Tesla. Per esempio, Più del 50% dei possessori di Tesla prenderà sicuramente in considerazione la futura auto Apple. Tutti devono essere preparati“, Aggiungere.

Apple ha ottenuto il punteggio aggregato più alto quando ha esaminato le risposte dei primi box a due parametri chiave: Previsione (“Definitely consider it”, 26%) e la loro impressione di qualità (“Mi piace”, 24%). “Ovviamente, ciò che Apple alla fine trova in termini di design, gruppo propulsore, prodotto e altre caratteristiche chiave determinerà in definitiva il livello di interesse generato dagli acquirenti di auto. però, Il riconoscimento e la reputazione del marchio forniscono una piattaforma formidabile per le case automobilistiche per prepararsi di conseguenzaaggiunge Edwards.

Tuttavia, Apple ha un solo punto debole: la segretezza. Il 34% dei potenziali acquirenti “non ne sa abbastanza” di Apple CarFatta eccezione per alcuni che sono trapelati. “La buona notizia per i marchi automobilistici oggi è che il percorso di Apple verso il destino non è una conclusione scontata. Progettare una strategia futuristica e costruire automobili sulla base della “vera innovazione” include impressioni ricche e di grande impatto e un misto di arte e scienza. Avere caratteristiche altamente motivanti legate ai valori e alle passioni dei clienti è ciò che manterrà la potenziale macchina Apple su un terreno di gioco relativamente equo.‘”, afferma Christopher Chaney, vicepresidente senior dell’azienda che ha condotto lo studio.

Attualmente, È noto solo che Apple ha una propria divisione automobilisticaDopo anni di speculazioni sullo sviluppo della cosiddetta Apple Car. Questa informazione è stata confermata È stata intentata una causa contro un ex dipendente che ha rubato informazioni riservate e ha finito per accettare la sua condanna. Tuttavia, l’azienda Apple non ha confermato ufficialmente nulla.