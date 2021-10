Apple conferma che il rimborso della Apple Card del 6% è stato un errore, ma concede rimborsi agli utenti interessati

Dopo più di un giorno di confusione, Apple ha ufficialmente confermato che gli acquisti Apple effettuati con la Apple Card hanno diritto solo al 3% di rimborso al giorno. Questo accade dopo che molti utenti di Apple Card lo hanno notato. Che gli acquisti Apple erano Ieri ha mostrato il 6% di contanti al giorno. Vedi i dettagli di seguito.

Apple ha confermato l’errore via e-mail agli utenti di Apple Card, ma ha aggiunto che onora il bonus in contanti giornaliero del 6% per i rispettivi utenti.

Potresti aver notato che il tuo ultimo acquisto Apple era idoneo per il 6% in contanti al giorno invece del 3% in contanti al giorno.

Ciò era dovuto a un problema di sistema, ma oltre al rimborso giornaliero del 3% che hai già ricevuto per questo acquisto, ti offriamo un rimborso una tantum del 3% di rimborso giornaliero, per un totale del 6% di rimborso giornaliero per questo acquisto.

Il saldo una tantum viene visualizzato come un aggiustamento del saldo in Wallet. Ciò si rifletterà anche sul tuo estratto conto mensile per il mese di ottobre.

E come promemoria, i futuri acquisti Apple sono idonei e guadagni un rimborso illimitato giornaliero del 3%. In caso di domande, contattare uno specialista di Apple Card.