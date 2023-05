Apple diventa ricettiva all’ecosistema Web3

Sembra che Apple stia ammorbidendo la sua posizione sulle transazioni basate sui dati. blockchain nel tuo app store. Almeno inizialmente. È questo un punto di svolta per un’azienda che una volta il CEO di Coinbase ha accusato di non “giocare bene” con le criptovalute? O un’esperienza appassionata? Cosa dicono le persone nel settore?

STEPN, un’app che ti permette di guadagnare token Mentre si cammina, sarà la prima app Web 3.0 a integrare Apple Pay. I clienti potranno collegare le proprie carte di credito e debito ad Apple Pay per acquistare gli NFT necessari per giocare.

La posizione mutevole di Apple

Apple PayCome metodo di pagamento fiat, elimina la necessità per gli utenti di collegare un portafoglio crittografico per acquistare risorse di gioco.

Questo Rimuove un potenziale ostacolo per i nuovi giocatori Unisciti all’ecosistema eliminando il processo notoriamente complicato di creazione di portafogli di criptovaluta.

la settimana scorsa, Gioco Web 3.0 Axie Infinity ha annunciato che sarà disponibile per il download su Apple App Store. Sottolineando che il gigante della tecnologia è agghiacciante all’idea di consentire app basate su blockchain nell’app store che desideri.

manzana Mantiene uno stretto controllo sul tuo App StoreEsaminare attentamente e approvare le domande per garantire la conformità alle linee guida.

Secondo Philip Shoemakeruno degli architetti dell’App Store di Apple ed ex capo, l’azienda aveva regole intenzionalmente vaghe sulle app che uscivano dopo la sua partenza.

percezioni del settore

“Hanno subito un grande cambiamento, direi, mentre me ne andavo”, ha detto Shoemaker a Decrypt in una recente intervista. “Apple ha avuto un problema con la criptovaluta sin dal primo giorno. Pensavano fosse uno schema Ponzi.”

Nel 2020, il CEO di Coinbase Brian Armstrong, ha espresso la sua insoddisfazione per l’approccio di Apple alla criptovaluta. descritto come “ristretto e ostile” in un tweet. Ha affermato che alcune funzionalità sono state bloccate nell’app Coinbase, sebbene il tweet sia stato successivamente eliminato.

Nella primavera del 2022, anche Armstrong ha criticato l’azienda in una conversazione con il Superstream Podcast.

“Finora, Apple non è stata molto brava con la criptovaluta, hanno già bloccato molte funzionalità che vorremmo avere nell’app, ma non lo consentono, quindi ci sono potenziali problemi di antitrust”, Armstrong disse.

I recenti sviluppi mostrano che il gigante della tecnologia potrebbe essere disposto a riconsiderare la sua posizione su criptovaluta e blockchain. Anche se la strada qui non è stata facile.

Nel settembre 2022, Apple si è mossa per consentire gli NFT nel suo App Store, ma con un problema. La società ha consentito solo NFT venduti attraverso il suo sistema di pagamento, che ha addebitato una commissione di transazione del 30%.

Tuttavia, proprio il mese scorso, un tribunale statunitense ha dichiarato illegale la pratica.