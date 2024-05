Apple e Samsung: faccia a faccia nella battaglia commerciale

Un duello commerciale tra due aziende tecnologiche che mette al centro la creatività umana. (Manzana)

Apple e Samsung hanno dato vita ad una nuova resa dei conti, questa volta lontana dalle classifiche di vendita e molto più ravvicinata che negli anni ’90, quando le aziende più importanti si scontravano costantemente con spot contenenti riferimenti tra le stesse aziende, spesso con teaser diretti.

Recentemente, i produttori di iPhone hanno pubblicato un annuncio per promuovere il nuovo iPad. Ma, L’accoglienza da parte degli utenti non è stata delle migliori e l’azienda è stata costretta a scusarsi. Ma questo contenuto ha generato un altro contenuto: una risposta diretta da parte di Samsung.

Tutto è iniziato con un annuncio di Apple che promuoveva il nuovo iPad Pro chiamato “Crush”. Lo spot aveva lo scopo di mostrare la capacità dell’iPad Pro di sostituire molti strumenti creativi tradizionali.

Nello spot, un’enorme pressa idraulica schiaccia una varietà di strumenti e gadget: un giradischi, una tromba, un pianoforte, una chitarra, una batteria, un metronomo, libri, macchine fotografiche, macchina da scrivere, videogiochi, dipinti e sculture. alla fine, Tutto ciò che resta è l’iPad Pro, il che suggerisce che questo tablet potrebbe sostituire tutti i gadget tradizionali.

Tuttavia, l’annuncio è stato subito criticato per essere insensibile e per aver inviato il messaggio sbagliato. Molti hanno interpretato Apple come un suggerimento secondo cui la tecnologia dovrebbe distruggere la creatività umana, invece di migliorarla.

La rabbia era evidente, poiché personaggi pubblici e creatori esprimevano la loro insoddisfazione sui social media. Il famoso attore Hugh Grant ha twittato: “Distruggere l’esperienza umana”. Per gentile concessione della Silicon Valley. “Sono sicuramente il pubblico a cui si rivolge il nuovo iPad Pro, ma questa pubblicità è insensibile e offensiva per gli artisti di ogni genere”, ha aggiunto il fumettista James Kochalka.

Il torrente di critiche ha portato Apple a rilasciare pubbliche scuse. “La creatività è nel nostro DNA in Apple, ed è incredibilmente importante per noi progettare prodotti che diano potere ai creatori di tutto il mondo”, ha dichiarato ad Ad Age Tor Myhren, vicepresidente marketing di Apple. “Il nostro obiettivo è celebrare sempre gli innumerevoli modi per farlo esprimersi e dare vita alle proprie idee tramite iPad “Abbiamo mancato il bersaglio con questo video e ci dispiace.”

L’azienda ha deciso di non trasmettere lo spot in televisione, anche se Tim Cook non lo ha cancellato dai suoi social network.

Samsung ha risposto rapidamente con il suo spot pubblicitario “Uncrush”. Questo annuncio è una parodia diretta di uno spot pubblicitario di Apple, Adottando un tono sarcastico ma offrendo il messaggio opposto: la tecnologia è al servizio della creatività umana, non il contrario.

Nella pubblicità dell’azienda sudcoreana, una ragazza appare mentre cammina in una stanza simile a quella della pubblicità della Apple, piena di resti di strumenti musicali distrutti. Tra le macerie trovò una chitarra che sembrava essere sopravvissuta alla pressione idraulica.

Si siede sul leggio con un Samsung Galaxy Tab S9 Ultra e inizia a suonare la chitarra mentre legge gli spartiti sul tablet. Lo spot si conclude con lo slogan “Non schiacceremo mai la creatività” e “La creatività non può essere schiacciata”.

Il messaggio dell’azienda è chiaro: mentre Apple presenta la tecnologia come una forza dirompente, Samsung la presenta come uno strumento che migliora e sostiene la creatività umana.

Questa non è la prima volta che Samsung attacca Apple nei suoi spot pubblicitari. La rivalità tra le due società è una costante nel settore tecnologico e i sudcoreani hanno già utilizzato la pubblicità per evidenziare i punti deboli dei prodotti Apple.

Un ottimo esempio di ciò è un video del 2017 che mostra Samsung che supera l’iPhone. In questo annuncio, un ragazzo che usa un iPhone dal 2007 ha un’esperienza inferiore rispetto a una ragazza che usa un dispositivo Samsung: l’iPhone esaurisce lo spazio prima, è più piccolo, si rompe quando è bagnato e richiede un cavo per caricare, mentre l’altro telefono è dotato di ricarica wireless. Il video termina con il logo “Aggiorna a Galaxy”.