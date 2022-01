Apple Fitness + incorpora Time to Run, una sfida alla ricerca del benessere | Dottor Techno | rivista

Il servizio di abbonamento di coaching personalizzato di Apple ha aggiunto diverse nuove funzionalità nel 2022, cercando di mantenere attivi i suoi utenti.

Apple Fitness+, il servizio di abbonamento di formazione personalizzato di Apple, ha aggiunto nuovi contenuti nei primi giorni del 2022.

Questa è Hora de Correr (It’s Time to Run in inglese), un’esperienza audio progettata per aiutare gli utenti a diventare corridori migliori. Ogni episodio copre percorsi di corsa popolari in luoghi specifici.

Questa serie di contenuti, che ha debuttato il 10 gennaio, ha 3 capitoli incentrati su Londra, Brooklyn e Miami Beach. Ogni lunedì arriveranno nuovi episodi, che includono anche playlist da abbinare all’intensità della gara e alla location scelta.

“All’inizio del nuovo anno, sappiamo che molte persone sono alla ricerca di nuovi modi per raggiungere i propri obiettivi. Con queste nuove aggiunte, Fitness + rende facile essere motivati ​​e attivi ovunque, con la libreria più completa di e diversi contenuti per allenare la tua mente e il tuo corpo, non importa dove ti trovi. Sei coinvolto nel tuo viaggio di fitness “, ha affermato Jay Blahnik, Vice President of Fitness Technologies di Apple.

+ Apple Fitness: come appare il servizio di abbonamento dedicato al fitness dell’azienda

gruppiScegli esercizi e meditazioni

Immagine dalla sezione Gruppi dell’app Apple Fitness. Foto: Mela

Il servizio in abbonamento aggiunge anche esercizi e meditazioni specifici chiamati gruppi. L’idea è quella di scegliere alcune selezioni dalla libreria di Fitness+ di 2.000 allenamenti guidati che si concentrano su un piano specifico per diversi giorni o settimane.

Dal giorno del lancio, gli utenti possono accedere a questi gruppi:

30 giorni di sfida di base

Migliora la tua postura con gli esercizi di Pilates

Padroneggia le posizioni di equilibrio nello yoga

Corri la tua prima gara di 5 km

Rafforza la schiena ed estendi i fianchi

Rilassati per andare a letto meglio

Altri aggiornamenti

Un’immagine della serie Hora d’Ander risuona sullo schermo dell’Apple Watch. Foto: Mela

È disponibile anche la stagione 3 di Time to Walk (È ora di camminare in inglese), un’esperienza audio progettata per incoraggiare le persone a essere attive camminando più spesso. È ora di camminare Con persone influenti da tutto il mondo, condividono storie, foto e musica con gli iscritti a Fitness+.

Gli ospiti di questa serie includono Dolly Parton, Jane Fonda, Camila Cabello, Naomi Campbell, il dottor Sanjay Gupta, Bebe Rexha e molti altri, come il principe William d’Inghilterra, che ha terminato la seconda stagione parlando dell’importanza di rimanere mentalmente. in forma.

Quando la serie inizierà la sua terza stagione, verranno aggiunti nuovi ospiti ogni settimana.

D’altra parte, la serie Artist in Detail, che dedica un’intera playlist di allenamento a un singolo artista, avrà nuovi esercizi impostati al ritmo di artisti come Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira e The Beatles.

Ogni lunedì per quattro settimane ci saranno nuove sessioni di formazione con playlist di uno di questi artisti che appariranno in diverse modalità di servizio. I tipi di allenamento includono ciclismo, danza, allenamento a intervalli, forza, tapis roulant e yoga. (IO)