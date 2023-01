Apple ha annunciato quattro nuovi Arcade Originals in arrivo a gennaio

Apple ha rilasciato quattro nuovi Arcade Originals in arrivo a gennaio, tra cui Game Freak e un nuovo titolo interattivo di Apple TV. Gioielli tascabili.

Attraverso una dichiarazione di Apple lo hanno indicato “Nel 2022, Apple Arcade rilascerà più di 50 nuovi giochi e più di 300 importanti aggiornamenti ai punteggi esistenti sul servizio. Nel 2023, non vediamo l’ora di iniziare un altro grande anno pieno di divertimento e giochi, a partire da quattro nuove uscite arcade questo mese”.

Per quanto riguarda i quattro giochi, questi sono compatibili con

Episodio XOXO Da Pocket Gems – 6 gennaio

Sviluppato da Episode Interactive Studio per Pocket Gems, Episode XOXO è un gioco di narrazione interattivo che presenta una raccolta in continua crescita di storie in cui i giocatori scelgono il proprio destino e vivono le proprie storie con amore, romanticismo, avventura e dramma. Il gioco inizierà con cinque storie originali (Little Star, The Royal Bachelor, No Time For Love, The Secret He Keeps e Road To Wonderland), con l’intenzione di aggiungere altre storie nei futuri aggiornamenti.

Si scopre Da Border Leap – 13 gennaio

L’illustratore immerge i giocatori in bellissime illustrazioni e nelle storie dietro di esse. Presenta un gameplay creativo che mescola enigmi e giochi di parole, e ognuno inizia con un’illustrazione fornita come schizzo iniziale, insieme a parole nascoste della storia dell’artista dietro la sua opera d’arte. Con ogni pezzo posizionato correttamente, l’illustrazione prende vita con le parole della storia che emergono lentamente.

Pocket Card Jockey: Cavalca! Di Game Freak Inc – 20 gennaio

Pocket Card Jockey è stato originariamente rilasciato con grande successo su Nintendo 3DS e, sebbene le regole di base siano le stesse, i segmenti di corsa sono stati ricreati in un glorioso 3D. I giocatori si faranno strada verso la vittoria rimuovendo le carte numerate in sequenza in rapida successione. Più carte elimini, migliore sarà l’umore del tuo cavallo, che a sua volta lo aiuta a brillare durante le corse. La posizione del tuo cavallo sulla pista determina la difficoltà delle tue corse individuali. Ci sono anche carte speciali che possono essere raccolte se vengono investite durante la corsa. Queste carte offrono una varietà di vantaggi, tra cui far salire di livello il tuo cavallo, apprendere nuove abilità o migliorare le tue prestazioni in gara. Una volta che il loro cavallo è completamente carico e lungo il tratto, dovranno galoppare per assicurarsi la vittoria.

caduta oscillante Da Noodlecake – 27 gennaio

Squiggle Drop è un puzzle game che utilizza la creatività e l’immaginazione per risolvere incantevoli enigmi fisici disegnando un’unica forma. I giocatori possono completare oltre 100 puzzle, ciascuno con soluzioni multiple e spesso sorprendenti, e guadagnare ricompense per costruire la propria Squiggletown. Sblocca vari edifici, cosmetici e aggiornamenti man mano che i giocatori espandono la loro città personale.

Inoltre, Apple ha annunciato l’arrivo di aggiornamenti e nuovi contenuti per vari giochi come Angry Birds Reloaded, Grindstone, Jetpack Joyride 2 e Skate City.