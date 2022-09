Apple ha rilasciato una patch per un bug di iOS 16 che impediva l’attivazione del terminale su reti WiFi aperte

Se hai acquistato iPhone 14 e Ho avuto problemi con iMessage e FaceTimeNon sei solo, ovvero che Apple ha già rilasciato la prima patch per iOS 16 che risolve il bug che ci ha impedito di attivare la nostra nuova stazione in una rete WiFi aperta, Qualcosa che ne causa il malfunzionamento.

Questo problema può essere facilmente evitato. Perché si manifesta solo nelle reti WiFi apertequindi se abbiamo una rete del genere a casa, Si consiglia di impostare una passwordE, se questo accade lontano da casa, la silenziosità della nostra casa ci permette anche di configurare al meglio il nostro nuovo dispositivo.

In ogni caso, iOS 16.0.1 è la versione che risolve questo problemache è la versione che d’ora in poi deve iniziare a caricare nei terminali per impedirlo Più utenti incontrano questa spiacevole sorpresa Alla premiere delle sue nuove stazioni.

È possibile che ciò riguardi non solo l’iPhone 14, ma è chiaro che ora, subito dopo il lancio dei nuovi terminali, Quando c’è un’ondata di rivitalizzazione pubblica che ha chiarito questo problema.

