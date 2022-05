Apple ha una nuova dinamica per gli abbonamenti con rinnovo automatico

Apple ha cambiato un punto per quanto riguarda gli abbonamenti alle app tramite l’App Store.

Una nuova metrica potrebbe influire sugli utenti distratti, poiché esiste una nuova regola relativa al rinnovo automatico degli abbonamenti.

Puoi pagare più del dovuto per il tuo abbonamento senza nemmeno accorgertene

Quando la data di scadenza dell’abbonamento si avvicina e il suo rinnovo richiede un aumento del prezzo, Apple avvisa l’utente in anticipo. Non è inteso solo come avviso di modifica del prezzo, ma anche per rinnovare manualmente l’abbonamento.

In altre parole, se il prezzo cambia al momento del rinnovo, Apple non esegue questa procedura in automatico e l’utente dovrà indicare espressamente la propria volontà di continuare l’abbonamento. Questa dinamica è ciò che cambierà con l’aggiornamento delle regole App Store.

Con questo aggiornamento, a determinate condizioni e previo avviso all’utente, gli sviluppatori possono anche offrire un aumento del prezzo dell’abbonamento per il rinnovo automatico, senza richiedere all’utente di intraprendere alcuna azione e senza interrompere il servizio.

Quindi, in futuro, Apple continuerà a informare gli utenti in anticipo sul rinnovo automatico quando include una modifica del prezzo, ma non interromperà l’abbonamento. Quindi se non hai visto le notifiche dell’App Store, ti ritroverai sulla tua carta con un aumento di Sottoscrizione.

Apple afferma che questo cambiamento è dovuto al fatto che gli utenti dimenticano di dover rinnovare l’abbonamento e affrontano un’interruzione, costringendoli a ripetere il processo.

Un dettaglio da tenere a mente è che le nuove dinamiche non si applicheranno in tutti i casi. Ad esempio, per essere considerato in questo nuovo sistema, l’aumento per l’abbonamento mensile non deve essere superiore al 50% dell’abbonamento o superiore a $ 5 e non può esserci più di un aumento all’anno.