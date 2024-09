Apple lancerà i suoi primi accessori per la casa intelligente nel 2025

Questa informazione proviene da Mark Gurman, un famoso analista Apple, il quale spiega che il nuovo dispositivo sarà progettato per eseguire applicazioni Apple come Calendario, note e home page . Sebbene Apple abbia già prodotti domestici come Apple TV e HomePod, questi dispositivi non dispongono dell’hardware necessario per eseguire modelli AI.

Già a gennaio alcune voci indicavano che Apple avrebbe continuato a lavorare sul proprio sistema operativo HomeOS, una variante di tvOS. Più tardi, nel mese di giugno, sono stati trovati riferimenti ad almeno un accessorio domestico che non era ancora stato immesso sul mercato, aumentando le speculazioni su questo nuovo dispositivo, che Cambierai completamente Domotica di Apple.

Recentemente è stato riferito che questo accessorio intelligente avrà un display quadrato e un chip A18 Fotocamera integrata Per effettuare videochiamate tramite FaceTime. Si prevede inoltre che il dispositivo supporti AirPlay e abbia la possibilità di selezionare i gesti delle mani da remoto, consentendo agli utenti di effettuare richieste personalizzate.

Domotica Apple

Con il crescente interesse nel trasformare le nostre case in case intelligenti, Apple sta cercando di posizionarsi come un forte concorrente in questo mercato in espansione. Suggerisci un integratore che combini Funzionalità dell’iPad Con il controllo dei dispositivi domestici intelligenti potrebbe essere la spinta di cui l’azienda ha bisogno per affermarsi in questa categoria.

Apple prevede di annunciare ufficialmente un nuovo accessorio per la casa in Prima metà del 2025con possibilità di varo in primavera. Con il successo estetico e funzionale di prodotti come iPhone e iPad, gli utenti non vedono l’ora di vedere come la filosofia di design di Apple verrà applicata a questo dispositivo.

Dato il crescente interesse per la domotica, l’accessorio ha un grande potenziale per attirare non solo i clienti affezionati di Cupertino, ma anche un pubblico più ampio. Questo passo sottolinea l’impegno di Apple verso l’innovazione e il suo ruolo nel futuro delle case connesse.