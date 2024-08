Apple non aggiungerà l’intelligenza artificiale all’attuale iPhone 15 mentre Samsung e Google la stanno implementando nella fascia media

L’arrivo del intelligenza artificiale Per tutti i dispositivi è realizzata questa tecnologia Accessibile a tuttio quantomeno Quasi tutto. Lancio di Samsung Intelligenza artificiale della galassial’intelligenza artificiale di Samsung basata su Google, con la nuova serie S24, con opzioni AI come Circolo di ricerca. Google ha fatto la stessa cosa con i suoi telefoni Pixel 8Ma Manzana sarà lasciato indietro iPhone15 Con lui nuovo L’intelligenza di Apple.

Manzana Non si unirà La tua intelligenza Apple è arrivata L’attuale iPhone 15lasciando queste funzioni di intelligenza artificiale solo per Gamma professionale. Inoltre (logicamente) non funzionerà sulle versioni precedenti di iPhone, nemmeno sulle versioni Pro di ultima generazione. Ma SAMSUNG Scoppio Presentazione dell’intelligenza artificiale Galaxy Sui dispositivi Gamma media, come l’A55 e l’A35, che funzionano con solo 6 GB di RAM. Google fa lo stesso anche con la sua fascia media Pixel 8a.

secondo Leggiamo in Phone ArenaCiò sarà dovuto ad A Strategia di marketing Da Apple a questa offerta Elemento differenziante Nel loro nuovo iPhone16. Una strategia che ti permetterà di ottenere Più vendite Potenziare i modelli con la nuova IA di Apple, anche se al momento ci sono dei dubbi Se viene in Europa Nel 2024. Comunque, sembra che le patatine Apple A15 Bionic per iPhone 15 Noi siamo capace Per attivare questa nuova funzionalità, il produttore avrebbe potuto almeno scegliere un’opzione Una versione ridotta dei modelli linguistici e alcuni Meno capacitàma no Lasciali fuori Questa popolare nuova funzionalità.

Fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!