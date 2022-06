Apple: Passkeys, una proposta di identificazione biometrica che cerca di sostituire le password | sicurezza informatica | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

manzana Introduci, per il futuro, un nuovo modo di accedere senza richiedere password alla Worldwide Developers Conference di quest’anno. Le passkey utilizzeranno l’identificazione biometrica per migliorare la sicurezza dell’utente non consentendo l’accesso per lasciare il dispositivo.

Il passare le chiavi Introdotto come un nuovo modo sicuro per accedere a Safari, il browser web di manzana. “Si tratta di credenziali di nuova generazione che sono più sicure, più facili da usare e progettate per funzionare nelle app con la stessa facilità del Web”, ha affermato l’azienda.

Cosa sono esattamente i file passare le chiavi? Secondo l’azienda, loroAccessi digitali univoci che rimangono sul dispositivo e non vengono mai archiviati sul server web“. in questo modo, “I criminali informatici non saranno in grado di trapelare o indurre gli utenti a condividerlo“.

Quando si utilizza un file Identificazionenel caso se manzana Con Touch ID o Face ID e portachiavi iCloud per la sincronizzazione tra dispositivi con crittografia end-to-end, puoi accedere in modo rapido e sicuro. Il passare le chiavi Può essere utilizzato da Mac, iPhone, iPad e Apple TV.

Allo stesso modo, il Le chiavi di accesso possono essere utilizzate in tutte le app e i siti WebGli utenti potranno anche accedere a siti Web o app da altri dispositivi che non fanno parte del sistema manzana. Questo sarà fatto facilmente dall’iPhone delle persone. L’azienda fa parte della FIDO Alliance, insieme a Google e Microsoft, quindi è noto che questo strumento può essere utilizzato in altre app o dispositivi.