Apple potrebbe aggiungere touch screen ai suoi nuovi MacBook

quando manzana Presentando i suoi nuovi modelli di computer tra qualche anno, l’azienda potrebbe svelare una notevole innovazione in termini di schermi, secondo un rapporto di bloombergE La società prenderà in considerazione l’aggiunta di touch screen ai nuovi MacBook.

Sulla base di queste informazioni, Apple lo è “Prendendo seriamente in considerazione un Mac touchscreen per la prima volta” E lo proverò.

Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, il potenziale lancio di uno o più modelli di Macbook touchscreen sarebbe così sorprendente che il co-fondatore Steve Jobs a un certo punto ha respinto questo suggerimento come qualcosa “Ergonomicamente fantastico.

Le superfici tattili non vogliono essere verticali. Jobs ha detto nel 2010.Dopo un lungo periodo di tempo, il tuo braccio vuole cadere.”

Ma il mercato è cambiato negli ultimi anni e mentre Apple ha promosso l’iPad come suo sostituto nel mercato touch e ha aggiunto funzionalità come la Touch Bar ad alcuni modelli di Mac, ora sembra che stia cercando di entrare a pieno titolo nel mondo dei laptop con touch screen. In questo senso, sebbene Apple non si sia ancora pronunciata in merito, lo dice questo report Apple potrebbe rilasciare il suo primo Mac touchscreen nel 2025.