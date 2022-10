Apple prevede una nuova versione di iMessage con funzionalità di realtà aumentata e chat room | tecnologia

Anche se sappiamo manzana Per versioni come I phoneIl IPAD o il orologio AppleHa anche una serie di servizi noti come iMessage che non è stato ampiamente rinnovato da molti anni, ma sembra che sia il momento del 2023 e ha molte nuove funzionalità.

e questo è manzana Pronti perché il 2023 sia un anno rivoluzionario per i di Cupertino, non lanceranno solo il loro nuovo I phonealtro IPAD Oltre a una nuova versione di orologio AppleMa sembra che finalmente rinnoveranno iMessage e questo coinciderà con il lancio del loro nuovo visore Mixed Reality.

Ora un noto leaker indica che quelli di Cupertino lavoreranno a una nuova versione di iMessage con molteplici funzioni come chat room e realtà aumentata.

In particolare il filtro Majin Bu Ha indicato su Twitter che Apple sta lavorando a una nuova versione di iMessage con nuove funzionalità come Viste della casa, video, chat room e supporto per la realtà aumentata.

Secondo i miei fornitori, Apple sta lavorando a una nuova versione di iMessage che è stata completamente rinnovata. Nuova home page, chat room, video e nuove funzionalità di chat in AR. Dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno con le nuove cuffie #Manzana # mela #iMessaggio pic.twitter.com/Wp2WT8apNX – Majin Bu (@MajinBuUfficiale) 14 ottobre 2022

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante in quanto avrà nuove funzioni compatibili con AR in concomitanza con il lancio dei nuovi caschi Apple del prossimo anno.

Sebbene con iOS 16 iMessage sia stato leggermente rinnovato con la funzionalità di modifica ed eliminazione dei messaggi inviati di recente e persino la possibilità di contrassegnare le conversazioni come non lette, la verità è che il servizio ha bisogno di una spinta per adattarsi ai nuovi tempi e sembra che quelli da Cupertino, infatti Il booster è il futuro.

iMessage si sincronizza con le cuffie per realtà mista

Informazioni recenti hanno affermato che Apple I caschi che uniranno realtà virtuale e aumentata saranno lanciati nel primo trimestre del 2023Cuffie per realtà mista con materiali di prima qualità e autenticazione dello scanner dell’iride che non saranno esattamente economici.

Tuttavia, questo nuovo visore per realtà mista di Apple potrebbe costare tra $ 2.000 e $ 3.000 quando verrà lanciato nel 2023, il che può essere giustificato dalla tecnologia, dal suo design premium e dalla sua compatibilità con iMessage.

In ogni caso, sembra che il 2023 sarà un anno molto importante per Apple, in quanto non solo rilasceranno i loro soliti dispositivi, ma potranno anche avventurarsi con nuovi visori per realtà mista e anche con il tanto atteso rinnovamento completo di iMessage.