Apple promuove Reality Pro con la sua esperienza di realtà aumentata

Reality Pro, gli occhiali per la realtà mista di Apple che molti dovrebbero presentare alla conferenza degli sviluppatori WWDC 23 – in programma il 5 giugno – ha sorpreso molti promozione straordinaria.

Apple ha aggiornato il Pagina ufficiale dell’evento Per annunciare la prossima conferenza della tua azienda. Anche il sito Offre agli utenti di iPhone e iPad un pulsante “Visualizza esperienza di realtà aumentata”.. Quando fai clic su di esso, il logo WWDC psichedelico di Apple galleggerà al centro dello schermo del tuo dispositivo, e il gioco è fatto. C’è del testo scritto all’interno del logo Apple circolare “5 giugno 2023”.

Come spiegato da coloro che hanno avuto modo di “provarlo”, confermano che interagire con il logo non è nulla e che si aspettano qualcosa di meglio, soprattutto quando è previsto che presentino uno dei dispositivi AR/VR più attesi del momento.

Il positivo che si può estrarre da questa novità è quello Il 99% confermerebbe che Reality Pro è stato presentato al WWDC. Nonostante tutto ciò, per il momento non resta che attendere un nuovo annuncio più esplicito o alquanto divertente ovvero l’arrivo del 5 giugno.

gizmodo.

Reality Pro arriverà in un periodo piuttosto turbolento per la realtà virtuale

Apple anticipa un “momento iPhone” con questi nuovi occhiali, ma tutti questi rapporti polarizzati prima del loro lancio C’è ancora molto che potrebbe andare storto, suggeriscono.

Lo stesso Ming-Chi Kuo avverte di un ambiente molto ostile per quanto riguarda la realtà virtuale in quanto sembra che i vantaggi non facciano parte dei nuovi lanci di quest’anno e Apple sia specificamente in questo elenco.

Secondo un recente post di W Come accennato il bordoCiò dimostra che Sony ha ridotto del 20% il suo piano di produzione per il 2023 per PS VR2 o che le spedizioni di Pico (il più grande marchio cinese di cuffie AR/VR) nel 2022 sono state inferiori del 40% rispetto alle aspettative.

Brevemente, Il prossimo Reality Pro inizierà a circa $ 3.000, che è il doppio del prezzo di alcuni degli smartphone più costosi oggi sul mercato. Sovrapporrà immagini digitali in ambienti di vita reale – realtà aumentata – e sarà in grado di proiettare oggetti completamente virtuali – realtà virtuale.