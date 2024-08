Apple punta a far debuttare i nuovi iPhone, AirPods e Watch il 10 settembre

Bloomberg – Apple (AAPL) ha intenzione di festeggiare Il tuo più grande evento di lancio del prodotto dell’anno il 10 settembre, quando l’azienda presenterà i suoi ultimi iPhone, orologi e AirPods, secondo persone a conoscenza della situazione.

Anche se i tempi non sono stati ancora annunciati, la società si sta preparando per quella data, che cade martedì, hanno detto le persone, che hanno chiesto di rimanere anonime perché i piani sono privati. Dopo lo spettacolo, I telefoni saranno in vendita il 20 settembreCiò è in linea con il consueto approccio adottato da Apple negli ultimi anni.

Un rappresentante di Apple, con sede a Cupertino, in California, ha rifiutato di commentare.

Si tratta di un lancio significativo per Apple, che negli ultimi trimestri ha registrato un rallentamento delle vendite dei suoi smartphone e dispositivi indossabili. Il lancio del nuovo iPhone 16 il 20 settembre significa che una parte dei ricavi del dispositivo verrà registrata nel periodo attuale – il quarto trimestre fiscale di Apple – quando l’azienda prevede che le vendite crescano di circa il 5% rispetto all’anno precedente.

Una quota maggiore delle vendite avverrà nel trimestre successivo, che coincide con le festività natalizie. Gli analisti si aspettavano che i ricavi aumentassero del 7%. Fino a 128,4 miliardi di dollari in quel periodo.

Apple punta a far debuttare i nuovi iPhone, AirPods e Watch il 10 settembreIl nuovo iPhone 15 di Apple sarà in mostra presso l’Apple Store il 2 novembre 2023 a Corte Madera, California.(Justin Sullivan)

L’iPhone 16 avrà display più grandi sui suoi modelli Pro e nuove funzionalità della fotocamera, come un pulsante dedicato per le foto. L’azienda pubblica anche una suite di strumenti di intelligenza artificiale chiamata Apple Intelligence. In generale, tuttavia, I telefoni non differiranno molto dai modelli dell’anno scorso.

Da parte sua, i dispositivi indossabili di Apple subiranno importanti cambiamenti. I modelli Apple Watch Series 10 saranno più sottili ma includeranno display più grandi. E Apple sta rinnovando la sua linea AirPods con nuove versioni di fascia bassa e media. Per la prima volta, l’azienda offrirà la cancellazione del rumore sugli AirPods di medio livello, con il modello base che riceverà un aggiornamento per la prima volta dal 2019.

L’azienda progetta anche Inizia a trasferire i tuoi Mac sui processori M4 entro la fine dell’annoma gli aggiornamenti per Mac in genere non arrivano prima di circa un mese dopo il rilascio annuale dell’iPhone.

A tal fine, secondo i registri dei test degli sviluppatori visti da Bloomberg News, l’azienda ha intensificato i test di quattro nuovi modelli di Mac per garantire la compatibilità con app di terze parti. Questo è un passaggio essenziale prima di lanciare nuovi dispositivi. I Mac visualizzati erano etichettati con gli ID “16.1”, “16.2”, “16.3” e “16.10”.

Tutti rappresentano modelli con versioni entry-level del chip M4. Tre dei Mac hanno 10 core totali nelle loro unità di elaborazione centrale, o CPU, mentre la versione di fascia più bassa ha otto core totali, una misura delle prestazioni. Le versioni con CPU a 10 core hanno anche GPU a 10 core o motori grafici. Nel frattempo, il modello di CPU octa-core ha un motore grafico octa-core. Hanno tutti 16 o 32 GB di memoria.

La CPU a 10 core ha le stesse specifiche del processore M4 dell’iPad Pro, inclusi quattro componenti ad alte prestazioni e sei core focalizzati sull’efficienza. Ma il quarto chip che appare nei registri degli sviluppatori comprende solo otto core in totale, divisi tra quattro parti ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza.

Lo riporta Bloomberg News Un Mac mini più piccolo arriverà entro la fine dell’annoI nuovi MacBook Pro e iMac sono stati aggiornati con chip M4.

