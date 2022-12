Apple sarà “seriamente” preoccupata per il calo delle vendite di iPhone 14 Plus | telefoni cellulari | Cellulare | Spagna | Messico | Colombia | Tecnica

Apple preoccupata per il calo delle vendite iPhone 14 Plus. Il modello che ha sostituito l’iPhone Mini era una delle scommesse dell’azienda per chi non poteva permettersi le versioni Pro, tuttavia gli utenti hanno scelto quest’ultima, lasciando da parte la Plus.

“‌iPhone 14‌ Plus è l’ultima aggiunta alla gamma ‌iPhone‌, che sostituisce l’iPhone‌ mini da 5,4 pollici. ‌iPhone 14‌ Plus presenta lo stesso design, fotocamere e prestazioni dell’iPhone 14‌ standard, ma con uno schermo e una batteria più grandi. Secondo il post di yeux1122 su Naver, che in passato ha condiviso informazioni accurate e imprecise, Apple sta valutando modi per rivalutare il modo in cui gestisce iPhone sia professionali che non professionali per iPhone 15” rapporti Voci Mac.

Le conseguenze delle scarse vendite si rifletteranno sulla gamma di iPhone 15″.Il post delinea due potenziali strategie che si dice siano prese in considerazione da Apple. Il primo è Ulteriore distinzione tra iPhone professionali e non professionaliche è stato precedentemente ripreso dall’analista Apple Ming-Chi KuoAggiunge.

Un’altra opzione è abbassare il prezzo di questo dispositivo. “In secondo luogo, Apple sta valutando di abbassare il prezzo del modello Plus della linea, che parte da 899 dollari, secondo la pubblicazione, che cita fonti dell’industria e della catena di approvvigionamento. Ridurre il prezzo del modello Plus‌ significa che anche l’iPhone‌ standard, che parte da $ 799, potrebbe subire un calo dei prezzi a meno che Apple non voglia ridurre il divario di prezzo tra i due modelli.Aggiunge il moderatore.

Questi cambiamenti possono verificarsi anche con le caratteristiche fisiche dei telefoni cellulari. “Con ‌iPhone 14‌ e iPhone 14 Pro, Apple ha scelto di offrire due modelli standard e due modelli avanzati di dimensioni identiche.Due modelli da 6,1 pollici e due modelli da 6,7 ​​pollici. ‌iPhone 14 Pro‌ e iPhone 14 Pro‌ Max presentano le stesse fotocamere e design, l’unica differenza è una batteria fisicamente più grande in ‌iPhone 14 Pro‌ Max“, conclude.

Dal lancio di questa nuova generazione di smartphone, iPhone 14 Plus è stato il meno favorito dagli utenti. Al contrario, erano i modelli Pro i più richiestinonostante i problemi che hanno presentato o il calo di produzione che hanno dovuto a problemi di fabbrica in Cina.