Apple sceglie le migliori foto macro

Quando Apple ha introdotto in Spagna Nuovo iPhone 13 Qualche mese fa era una delle sue creazioni fotografiche più importanti Modalità Macro per il nuovo sistema di telecamere. I modelli Pro, grazie a miglioramenti come un’apertura F più ampia e una ridotta distanza minima di messa a fuoco per i sensori grandangolari, produrre macrofotografiaE Che consiste nel massimizzare il soggetto dell’immagine avvicinandosi molto ad esso.

In occasione della “celebrazione” dell’arrivo di questa nuova funzionalità su iPhone (è in circolazione da anni sui telefoni Android), Apple ha lanciato un concorso chiamata Girato su iPhone Macro Challenge. L’idea è semplice: ottieni lo scatto migliore di una foto con la modalità macro di iPhone 13 Pro e Pro Max.

Un’incredibile sfida anche per la giuria. I giudici includono fotografi e artisti di ogni ceto sociale, tra cui Anand Varma, Apeksha Maker, Paddy Chao, Yik Keat Lee, Arem Duplessis, Billy Sorrentino, Della Huff, Kaiann Drance, Pamela Chen e Peter McKinnon. Ognuno di loro ha scelto le migliori foto che sono riuscite a prendere piede tra i vincitori di questo concorso.

