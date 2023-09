Apple si mobilita in Francia contro la decisione di vietare la vendita dell’iPhone 12

La decisione di sospendere le vendite dell’iPhone 12 è stata presa lo stesso giorno del suo lancio, il 15 di questo mese.Reuters/Stephane Mahe

Apple ha annunciato l’intenzione di rilasciare un aggiornamento software mirato… iPhone 12 in Francia. Questo provvedimento mira a risolvere il contenzioso con le autorità di regolamentazione francesi, che hanno disposto la sospensione delle vendite del suddetto telefono a causa della violazione dei limiti di esposizione alle radiazioni.

“Emetteremo un aggiornamento del sistema Per gli utenti in Francia adattarsi al protocollo utilizzato dagli organismi di regolamentazione francesi. “Speriamo che l’iPhone 12 sia ancora disponibile in Francia”, ha affermato Apple in una nota. “Ciò è legato a uno specifico protocollo di test utilizzato dalle autorità di regolamentazione francesi e non costituisce un problema di sicurezza”, ha affermato la società.

Il governo francese ha accolto favorevolmente questa misura. Ha dichiarato che “l’autorità di regolamentazione francese Anfr (l’Agenzia nazionale francese per le frequenze) prevede di testare immediatamente questo aggiornamento”. Jean-Noël BarrotLo afferma il ministro francese degli Affari digitali. Inoltre, ha osservato che ciò allineerebbe il modello alle normative europee e consentirebbe alla Francia di revocare la sospensione delle vendite.

Apple ha messo in dubbio le conclusioni francesi sulle radiazioni e ha affermato che l’iPhone 12, che è ora Modello relativamente vecchio Lanciato nel 2020, ha ricevuto certificati da diverse organizzazioni internazionali che lo riconoscono compatibile con gli standard globali.

Jean-Noel Barrot, capo del Ministero francese degli affari digitali, Reuters/Benoit Tessier

Per questa parte, Belgio Ha dichiarato che condurrà un’analisi dei potenziali rischi per la salute legati all’iPhone 12 di Apple dopo aver sospeso le vendite in Francia. Nel frattempo, altri paesi, ad es GermaniaHanno indicato che aspetteranno di vedere come si evolverà la situazione in Francia.

L’anno scorso l’azienda ha prodotto ca 95 miliardi dollari di entrate in Europa, rendendo questa regione la seconda più grande dopo l’America. Secondo alcune stime, nello stesso periodo ha venduto più di 50 milioni di iPhone in Europa.

È stata una settimana molto frenetica per l’azienda. Martedì si è tenuto Wonderlust, l’evento di lancio della nuova generazione di iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

la famiglia iPhone15 È disponibile in quattro diverse varianti, due versioni economiche con specifiche diverse dai due modelli premium. Sebbene entrambi iPhone15, 15 più, 15pro E 15 pro massimo Ora si stanno unendo Isola dinamicauna caratteristica che nasconde il modulo della fotocamera frontale dell’iPhone, per il quale era stato specificato l’anno scorso iPhone14 Pro/Pro massimo.

All’evento Wonderlust, Apple ha presentato il nuovo iPhone 15, protagonista della giornata. 12 settembre 2023. REUTERS/Lauren Elliott/foto d’archivio

Questo diventa anche l’iPhone di prima generazione ad adottare il port USB C Sostituisce il popolare Lightning sviluppato da Cupertino, che è integrato in tutte le versioni della nuova famiglia lanciata da Apple.

Inoltre, le dimensioni dello schermo 6,1 pollici Su iPhone 15 e iPhone 15 Pro e 6,7 pollici Su iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro Max.

La prossima generazione di Orologio Apple Avrà un chip del processore chiamato “Q9”Ciò aumenterà le capacità del dispositivo, rendendolo più veloce nelle risposte rispetto alle versioni precedenti e fino all’80% più veloce rispetto a Serie 8. Nell’ambito delle innovazioni introdotte sia per questo modello che per l’Apple Watch UItra 2, la società ha annunciato che entrambi i prodotti includeranno una nuova funzione chiamata “doppio clickOppure fare doppio clic.

Questa funzione speciale ti consentirà di accedere ai comandi vocali, rispondere e terminare le chiamate, aprire notifiche, riprodurre e mettere in pausa la musica, tra le altre cose, “pizzicando” due volte con il pollice e l’indice sulla mano in cui viene utilizzato il dispositivo. ora A Manzana.