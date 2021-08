Apple sta già lavorando a un nuovo Mac Mini più potente | Dottor Techno | rivista

La nuova versione del dispositivo consentirà lavori pesanti, come “software” e editing video.

Apple è nota per il lancio di nuove versioni dei suoi dispositivi, così come il lancio annuale dell’iPhone. Attualmente, uno dei suoi laptop dovrebbe essere rinnovato: il Mac Mini.

Secondo un comunicato stampa di BloombergMark Gorman, Apple lavorerà su una versione nuova e migliorata della linea Mac Mini. Questa nuova versione trarrà vantaggio dal chip M1X e promette di completare attività che richiedono più potenza rispetto al suo predecessore.

Il Mac Mini rilasciato per il 2020, nonostante l’introduzione di miglioramenti, non è classificato come un dispositivo adatto per attività faticose, ma come un PC per attività occasionali, come l’uso quotidiano.

La principale differenza con la nuova versione del Mac Mini è l’utilizzo del nuovo processore della linea M1X, un nome che esiste da un po’ e potrebbe riferirsi a una nuova versione migliorata del processore M1 esistente del marchio.

Secondo le informazioni dettagliate nel bollettino, Mac Mini fornirà il potere di sviluppare SoftwareE editing video e anche come server nelle reti locali.

Il chip M1X dovrebbe consentire ad Apple di offrire una suite completa di porte, tra cui quattro porte USB4 / Thunderbolt 3, due porte USB-A, Ethernet e una porta HDMI.