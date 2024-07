Apple sta lanciando una beta per sviluppatori con le sue funzionalità AI per iPhone

Oggi, lunedì, Apple ha lanciato una versione di prova o beta per gli sviluppatori del suo sistema iOS 18.1 con le prime funzioni della sua intelligenza artificiale (AI) Apple Intelligence per dispositivi iPhone, oltre a versioni simili per dispositivi iPad e Mac, secondo l’agenzia specializzata premere. .

Questo primo prototipo del nuovo software Apple Intelligence consente agli utenti di utilizzare una versione dell’assistente Siri in grado di eseguire molteplici istruzioni e include nuove funzionalità di posta elettronica come Smart Reply, riepiloghi via email e ricerca avanzata con testo nelle immagini.

Apple Intelligence, per ora, è disponibile solo per gli sviluppatori Apple registrati, un programma che costa 99 dollari all’anno.

Per accedere a questa sperimentazione gli interessati dovranno iscriversi ad una lista d’attesa. Si prevede che Apple Intelligence accompagnerà il lancio del nuovo iPhone 16 questo autunno. Anche se alcuni media riferiscono che sarà rinviato.

L’azienda della mela nera in genere non rilascia beta prima del lancio ufficiale, ma secondo The Verge, iniziare a testare la sua intelligenza artificiale con gli sviluppatori ora potrebbe aiutare l’azienda a eliminare potenziali bug e testare le funzionalità prima che siano disponibili a un pubblico più generale.

Da quando è iniziata la corsa all’intelligenza artificiale tra le principali aziende tecnologiche, sono emersi molteplici errori nel lancio di vari sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Ad esempio, l’intelligenza artificiale di Microsoft, alimentata dalla tecnologia dietro ChatGPT di OpenAI, ha avuto conversazioni fastidiose degne di un film di fantascienza nelle sue conversazioni con gli utenti, oppure l’intelligenza artificiale di Google ha suggerito di aggiungere colla a una ricetta di pizza, tra molti altri esempi.