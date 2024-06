Apple sta lavorando al visore Apple Vision Pro di seconda generazione e agli occhiali AR che arriveranno nei prossimi anni

Madrid, 24 giugno (Portaltic/EP) –

Manzana Funziona Visualizzatore Apple Vision Pro di seconda generazioneche includerà a Processore più veloce e miglioramenti alle fotocamere esterneOltre ad una versione più economica, alcuni di essi sono in fase di sviluppo Occhiali per realtà aumentata (AR), Che arriveranno nei prossimi anni.

L’azienda tecnologica guidata da Tim Cook ha introdotto il visore di realtà mista Vision Pro (MR) nel giugno dello scorso anno, descrivendolo come “il dispositivo elettronico di consumo più avanzato di sempre”. E così è a Il visualizzatore funziona con VisionOSun sistema operativo che utilizza l’interfaccia iOS e Mac per funzionare, e può essere Controllare con gli occhi, le mani e la voce.

Il Vision Pro è arrivato sul mercato statunitense a febbraio con un prezzo iniziale di $ 3.499 E accesso a 1 milione di app iOS e iPadOS. In questo senso, l’azienda ha giustificato il suo prezzo elevato puntando sulla tecnologia avanzata che integra il dispositivo, nonché sul costoso processo di produzione.

In questo senso, Apple Lavorando su una versione più economica dell’Apple Vision Pro, Che avrà un prezzo compreso tra 1500 e 2500 dollari Eliminerà alcune funzionalità come lo schermo esterno EySight, oltre all’utilizzo di un processore di un iPhone o Mac, come precedentemente condiviso dal giornalista di Bloomberg e analista di Apple Mark Gurman.

Ora, Gorman, che aveva accesso a… Roadmap per i dispositivi MR e AR dell’aziendaHa notato che il team di Apple Vision continua a lavorare su questa versione più economica delle cuffie, a cui si riferiscono con il nome in codice N107.

Allo stesso modo, come detto alla fine Newsletter “Corri”, Quelli di Cupertino mantengono i loro piani per lanciare questa versione economica di Apple Vision Fine del prossimo anno 2025Secondo l’analista, questo era già nei piani dell’azienda prima che il Vision Pro venisse introdotto a livello globale per la prima volta.

Seguendo questa linea anche Apple si sta concentrando Lancio internazionale del visore di realtà mista. Nello specifico, fine giugno Vision Pro arriverà in paesi come Cina, Hong Kong e Singapore. Verrà lanciato nel Francia, Germania, Canada, Australia e Regno Unito a luglio.

Per il lancio internazionale, Apple Distribuirà il modello “hardware” con nome in codice N301A -Invece del modello americano N301- che porta con sé alcune modifiche riguardanti il ​​dispositivo distribuito negli Stati Uniti, anche se l’analista non ha specificato tali modifiche.

Occhiali Apple VISION e realtà aumentata di seconda generazione

Anche il team di Apple Vision è al lavoro La seconda generazione dell’attuale modello Apple Vision ProAnche se questo progetto non è una priorità per l’azienda, secondo l’analista.

Nello specifico, questo nuovo modello ha Nome in codice N109 eSebbene condivida funzionalità con la versione attuale, Apple intende farlo Include un processore più veloce e miglioramenti alle fotocamere esterne. Inoltre, l’azienda tecnologica è anche alla ricerca di modi per rendere i “dispositivi” più leggeri, per un utilizzo più confortevole.

Pertanto, questa nuova versione di Vision Pro sarà presentata agli utenti fine del 2026, Dopo aver ritardato il lancio iniziale di questa seconda generazione, previsto per il 2025.

Oltre a tutto questo, anche Apple sta lavorando Sviluppo di esclusivi occhiali per realtà aumentata. In questo caso, gli occhiali avranno un design più leggero pensato in modo che gli utenti possano farlo Usalo durante il giorno.

Come ha appreso Gorman, il suo rilascio è avvenuto Previsto nel 2027Tuttavia, ha anche notato che nessuna delle fonti relative all’azienda che è riuscito a contattare ritiene che gli occhiali AR saranno pronti prima di qualche anno.