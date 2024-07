Apple sta riprendendo il controllo delle spese di produzione di Hollywood dopo anni di perdite

Apple cerca di essere più efficiente attraverso i suoi investimenti in prodotti originali. (Foto AP/Matthias Schrader, file)

Bloomberg Lo segnala Manzana Si sta concentrando sul finanziamento delle produzioni originali dopo aver investito più di… 20 miliardi di dollari In progetti che non hanno raggiunto un vasto pubblico. Eddie QResponsabile dei servizi ManzanaHa condotto incontri con i responsabili dello studio Zach Van Emburg E Jamie Erlicht Per rivedere attentamente i budget ed esercitare un maggiore controllo sulle spese.

Secondo l’agenzia di stampa. Van Amburg E Erlicht Hanno informato di questo alcuni dei loro principali partner creativi Manzana Ha intenzione di cambiare la sua reputazione di grande spendaccione Hollywood. Invece di acquistare la maggior parte dei progetti, la strategia li domina Netflix, Manzana Sprecato su titoli individuali. L’azienda ha speso più di 500 milioni di dollari Nei film di registi come Martin Scorsese, Ridley Scott E Matteo Vaughnpiù più di 250 milioni Nei serialiMaestri dell’aria“.

I risultati di questi investimenti furono deludenti. secondo BloombergNessuno di questi film ha avuto un impatto significativo al botteghino, e solo “Gli assassini dei fiori di luna“È stato registrato in una classificazione Nielsen Uno dei titoli in streaming più popolari. Oltre alla serie breveMaestri dell’aria“Il suo pubblico era inferiore a quello del programma giapponese Netflix “Casa dei Ninja“.

Apple sta negoziando termini più severi per le future produzioni Apple TV+. (Reuters/Dado Rovik/Archivio)

AppleTV+ Presenta una ricchezza di contenuti originali che hanno ricevuto recensioni entusiastiche e numerose nomination ai premi, ma la sua quota di pubblico nel mercato statunitense rimane limitata. Secondo l’analisi L’intelligenza di Bloombergil servizio di streaming attira semplicemente 0,2% Dal pubblico televisivo in stato unitogenerando meno visualizzazioni in un mese Netflix in un giorno.

Una delle strategie che Manzana È implementato, secondo Bloomberg, significa pagare meno in anticipo per il software e disinstallare più rapidamente il software che non funziona bene. L’amministrazione richiede inoltre agli studi di terze parti di sostenere una quota maggiore dei costi se una produzione supera il budget assegnato. Questa tendenza ha portato a modificare i piani per le stagioni future di serie come “tagliare” E “istituzione“.

Studio televisivo ManzanaDiretto da Van Amburg E Erlicht, ha iniziato a negoziare in modo più rigoroso i costi associati alla produzione dei contenuti. Un esempio di ciò è la stringa “tagliare“Inizialmente doveva essere lui a guidare il programma Ben Stiller Il suo costo è salito a più di 20 milioni di dollari Per ogni episodio a causa di molti ritardi e revisioni. Bloomberg I rapporti indicano che la società è in trattative per ridurre i costi mentre prepara le future stagioni della serie.

Apple sta cercando di adeguare i costi per la “Severance” per le stagioni future. (AppleTV+)

Questi aggiustamenti avvengono in un contesto di crescente concorrenza. secondo Reuters, Manzana Sono in corso trattative per concedere in licenza più film agli studios Hollywood Per ampliare il tuo catalogo AppleTV+. La mossa mira a migliorare l’offerta di contenuti del servizio di streaming in un mercato altamente competitivo.

Manzana Inoltre non è sfuggito al controllo della stampa Wall Street. La mancanza di trasparenza riguardo alla spesa e alla performance finanziaria ha sollevato interrogativi. secondo BloombergLa società non ha rivelato dettagli sulla sua spesa per… HollywoodCon gli investitori che si concentrano maggiormente sulle vendite i phone.

Nel frattempo, anche altri giganti dell’intrattenimento stanno adeguando le loro strategie. Netflix Il numero di abbonati è aumentato, raggiungendo 277,7 milioni A livello globale, con profitti trimestrali in aumento del 44% Rispetto allo scorso anno, secondo Bloomberg. L’azienda ha assunto una posizione più moderata riguardo alla crescita delle spese di produzione e sta ancora investendo in nuovi contenuti, ma a un ritmo più lento rispetto alle vendite.

Disney, Di base E Scoperta della Warner Bros Stanno anche tagliando le spese per mitigare le perdite associate alle loro piattaforme di streaming. AmazzoniaGrazie alla sua capacità finanziaria, continua a esplorare modi per rendere sostenibile la propria attività di live streaming a lungo termine.

La miniserie “Masters of the Air” ha avuto un pubblico inferiore rispetto a “House of Ninjas”. (Crediti: Apple TV+)

In questo scenario in evoluzione, Manzana Sta cercando di trovare un equilibrio tra rimanere rilevante nel settore dell’intrattenimento ed essere più efficiente con le sue spese. L’azienda ha sospeso alcuni progetti e negoziato termini più rigorosi per la produzione futura. Bloomberg Rapporti Manzana Ha rifiutato alcuni progetti che sarebbero stati accettati due anni fa e sta ordinando meno progetti direttamente per la serie.

Manzana Come richiesto dai produttori della serie di fantascienza”istituzione“Adeguare le sceneggiature per riflettere i costi aggiuntivi associati ai ritardi. La produzione di questa serie è stata interrotta a causa di scioperi, costringendo ulteriori aggiustamenti economici.

Nel frattempo, sono in corso trattative con gli studios per negoziare costi inferiori per le future stagioni di “tagliare“Continua. Secondo.” Bloomberg, Manzana Determinato a ridurre il costo per episodio nel tentativo di rendere la serie più sostenibile dal punto di vista finanziario.