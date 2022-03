Apple: tutto ciò che ci aspettiamo da iOS 15.4

Apple ha rilasciato iOS 15 a settembre 2021, ma l’azienda non ha smesso di migliorare questo sistema operativo. Infatti, il 27 gennaio, pochi giorni dopo il rilascio di iOS 15.3, Apple ha rilasciato agli sviluppatori una versione beta di iOS 15.4.

Mentre iOS 15.3 ha portato principalmente aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug, iOS 15.4 aggiungerà alcune fantastiche funzionalità che Apple ha promesso per iPhone, come una serie di nuovi emoji, un’opzione vocale neutra rispetto al genere per Siri, lo sblocco del telefono con una maschera e Controllo universale. Qui ti diciamo cosa aspettarti da iOS 15.4.

controllo universale

Sebbene Universal Control sia più una funzionalità di iPadOS e macOS che una funzionalità iOS, è probabilmente una delle funzionalità più importanti in questo ultimo round di aggiornamenti di iPhone.

La prima beta ha portato iPadOS 15.4 Universal Control, un’estensione Sidecar introdotta in macOS Catalina e iPadOS 13. Ti consente di utilizzare altri dispositivi Apple come secondi schermi, quindi puoi utilizzare un singolo puntatore e tastiera per controllare il tuo iPad e Mac. che ha effettuato l’accesso al tuo account iCloud. ?

Controllo universale è abilitato per impostazione predefinita dopo l’aggiornamento a iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3. Se hai un MacBook e un iPad‌, ad esempio, il touchpad e la tastiera del MacBook possono essere utilizzati anche direttamente sullo schermo dell’iPad‌.

Face ID con maschera

Questa nuova funzionalità è molto utile, considerando che a causa della pandemia di COVID-19, l’uso della mascherina per viaggiare è comune.

Con iOS 14.5 (ad aprile 2021) è diventato possibile sbloccare l’iPhone con l’Apple Watch se l’utente indossa una mascherina e quindi Face ID non può funzionare. Quindi, fino ad ora, gli utenti senza un Apple Watch dovevano utilizzare iPhone con Touch ID.

Ora, nelle impostazioni Face ID e passcode in iOS 15.4 beta, c’è una nuova chiave per Face ID con maschera. Con questa opzione abilitata, secondo Apple, Face ID “userà funzionalità uniche intorno all’area degli occhi per l’autenticazione”.

Tuttavia, Apple osserva che Face ID è più accurato se lo sblocco della maschera è disabilitato; Non riconosce completamente il viso, quindi fornisce meno sicurezza.

Lo sblocco con Face ID con mascherina, invece, funziona ovviamente solo su iPhone 12 o successivi. Inoltre, si dice che iOS 15.4 abbia un’impostazione “Aggiungi occhiali” (non occhiali da sole) per sbloccare Face ID.

nuova emoji

La versione di prova introduce il supporto per 14 Emoji, aggiungendo 37 di queste e 75 tonalità della pelle per un totale di 112 nuove emoticon. emoji. Questi includono una faccia che si scioglie, una faccia di saluto militare, un’altra che copre la bocca, barattoli, fagioli, raggi X e bolle.

Clicca per pagare su iPhone

Con la seconda beta di iOS 15.4, Apple ha introdotto il supporto per la funzione “Tap to Pay” su iPhone. È progettato per consentire agli iPhone abilitati NFC di accettare pagamenti tramite Apple Pay‌, carte di credito e debito contactless e altri portafogli digitali, senza la necessità di hardware aggiuntivo.

Tocca per pagare su ‌iPhone‌ è abilitato nella versione beta di iOS 15.4, ma richiede che fornitori di terze parti aggiungano supporto, quindi non è ancora disponibile per l’uso. Non ci sono segnali visivi per gli utenti finali, ma c’è un nuovo file audio “PaymentReceived” e immagini che mostrano l’interfaccia Tap to Pay.

Notifiche push in Safari

iOS 14.4 beta indica che Apple sta lavorando a una nuova API push per iOS e iPadOS che renderà possibili le notifiche push in Safari. Sebbene Apple abbia consentito per anni le notifiche push tramite Safari su Mac, finora si è rifiutata di portare la funzione sui suoi dispositivi mobili.

Massimiliano Wertmann, da first.devScopri due funzionalità sperimentali di WebKit nella versione beta di iOS 15.4: “Notifiche Web integrate” e “API Push”, che indicano l’arrivo di notifiche Web. Queste impostazioni sono disabilitate per impostazione predefinita nei loro cursori e non funzionano ancora, ma Firtman sospetta che alla fine funzioneranno.

Ciò dovrebbe significare che i siti Web possono chiederti se desideri ricevere notifiche push sul tuo dispositivo mobile.

Note nel portachiavi iCloud

gli utenti di iCloud ‌ Portachiavi ora possono aggiungere note a qualsiasi immissione di password. Ciò rende l’app più in linea con altre opzioni di archiviazione delle password come 1Password.

La nuova voce di Siri

iOS 15.4 ha aggiunto un nuovo suono per siri per gli utenti negli Stati Uniti. secondo AssoApple sta introducendo una voce Siri che suona in modo meno esplicito maschile o femminile, nel tentativo di fornire diversità nelle opzioni dell’assistente virtuale.

Supporto al passaporto vaccinale dell’UE

L’app Salute ora supporta il formato UE per i certificati digitali COVID. Con questo, gli utenti potranno aggiungere i dettagli del passaporto di vaccinazione nelle app Salute e Portafoglio nelle regioni supportate.

Widget della carta di Apple

C’è un nuovo widget Apple Card nella vista Oggi che può essere aggiunto alla schermata iniziale. Il widget Apple Card può visualizzare il saldo attuale e la spesa giornaliera in diverse categorie.

Controller di gioco

Secondo le note di rilascio di Apple, il supporto è disponibile per le nuove funzionalità del firmware di riattivazione adattiva del controller PlayStation DualSense.

Se Apple segue lo stesso schema dell’anno scorso, possiamo trarre alcune conclusioni sulla data di rilascio di iOS 15.4. L’attuale versione beta è più o meno compatibile con iOS 14.5 dal 2021, con la prima beta in arrivo il 1 febbraio di quell’anno. Sulla base di ciò che Apple ha fatto nel 2021, che ha rilasciato otto beta prima del rilascio finale, la versione finale di iOS 15.4 arriverà alla fine di aprile.

Tuttavia, il sistema operativo potrebbe arrivare prima. All’evento Apple dell’8 marzo, la società dovrebbe presentare un nuovo iPhone SE, iPad Air e nuovi Mac, ed è probabile che un aggiornamento software sia associato a questi nuovi prodotti. Anche se questi potrebbero non essere disponibili fino alla fine di marzo o all’inizio di aprile.

D’altra parte, Mark Gorman Bloomberg Si ritiene che Apple abbia in programma di rilasciare iOS 15.4 nella prima metà di marzo.

Per scaricare iOS 15.4 beta, devi prima registrarti Programma beta di Apple. Una volta che sei nel programma, scarica un file profilo di configurazione della mela. Quindi dovresti essere in grado di trovare l’ultima versione beta andando su collocamento > Generale > aggiornamento del sistema e scegli Scarica e installa.

Si consiglia di installare la versione beta solo per dispositivi secondari e di test, a causa della natura buggy a questo punto.

