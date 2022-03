Apple TV non ti consente più di acquistare contenuti su Android TV e Google TV

manzana Lui decise Blocca l’opzione per acquistare o noleggiare contenuti attraverso l’applicazione Cammello Sui dispositivi che utilizzi AndroidTV o Google TV. E sebbene non siano state fornite spiegazioni ufficiali sul motivo di questa azione, sarebbe legato alla vecchia controversia sul pagamento delle commissioni per le transazioni in-app.

Secondo le informazioni disponibili, la selezione riguarda un gran numero di dispositivi. Da smart TV e lettori multimediali, ad esempio Scudo Nvidia– Anche il Chromecast che è stato lanciato nel 2020 Con Google TV, tra le altre cose. D’ora in poi, utenti Non potranno più accedere ai nuovi contenuti dall’app Apple TVanche se potranno vedere quali hanno acquisito in precedenza e sono nelle loro librerie.

Come spiegato da Insalata Android E il CammelloQuando si accede all’app Cupertino Service con un dispositivo Android TV, il pulsante non viene più visualizzato “comprare” Quando si sceglie un film o una serie. D’ora in poi vedrai solo l’opzione “come sembri”segnalando al pubblico di utilizzare un iPhone, iPad o un altro dispositivo di streaming.

Tieni presente che gli acquisti o i noleggi all’interno dell’app Apple TV sono vietati Non influisce sui contenuti di Apple TV+. Tuttavia, il bordo Tieni presente che non è più possibile creare un nuovo abbonamento al servizio di streaming dal tuo dispositivo Android TV o Google TV. Per fare ciò, l’app chiede di farlo sul web.

Bloccherà Apple TV su Android TV per pagare le commissioni

Al momento, né Apple né Google hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito a questo problema. Tuttavia, vietare Apple TV su Android TV potrebbe essere un altro capitolo della secolare faida sulle commissioni di acquisto All’interno dell’app.

A quanto pare, quelli di Cupertino avevano preso questa decisione per non dover pagare Google Percentuale per transazione effettuata da un dispositivo che utilizza il software. Ricordiamo che quelli di Mountain View mantengono una fetta del 30% di ogni nuovo acquisto, locazione o abbonamento creato attraverso le loro piattaforme. Tuttavia, non è ancora chiaro se Apple debba pagare tale importo o se si tratti di una piccola commissione.

Vale anche la pena notare che l’app Apple TV continua a funzionare senza restrizioni su altri dispositivi non Android. Queste sono le custodie per PlayStation, console Xbox, dispositivi Samsung, LG Smart TV e dispositivi Roku, solo per citarne alcuni.

È importante notare che questa non è la prima volta che Apple prende una decisione del genere. I dispositivi della piattaforma Fire TV di Amazon stavano già affrontando una situazione simile a quella di Android TV e Google TV; Cioè, l’app di Apple TV non permetteva nemmeno l’acquisto o il noleggio di contenuti, il che è sicuramente legato anche al pagamento delle commissioni.

esperienza fugace

Ciò che è veramente interessante in questo caso è Il poco tempo che Apple TV ha lavorato sulle piattaforme Google. Non è passato nemmeno un anno dal suo massiccio arrivo sui dispositivi con Android TV e Google TV. Sebbene alcuni dispositivi abbiano iniziato a ricevere supporto per il servizio Apple alla fine del 2020, solo di recente All’inizio di giugno scorso C’è stato un lancio ufficiale.

Dovremo vedere come risponde Google alla decisione dell’azienda di guidare Tim Cook. E dal punto di vista degli utenti, a prescindere dalle cattive notizie di perdere parte delle funzionalità del servizio, almeno hanno tranquillità Poter continuare ad accedere al catalogo Apple TV+ senza restrizioni.