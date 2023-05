Applicazione di file grigi Ethereum ETF con SEC

Grayscale ha presentato una domanda alla Securities and Exchange Commission (SEC) per creare un ETF basato sui contratti futures di Ethereum dopo i precedenti rifiuti dell’ETF Bitcoin Trust.

Una società di gestione di fondi di investimento con esposizione a criptovalute, scala di grigiEttaro Presentare una domanda alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per creare un ETF basato su contratti futures per sollevato. Con questo anche le speranze Ha presentato ricorso contro il precedente rifiuto di iscriversi per creare il proprio ETF Bitcoin TrustSecondo Ángel Di Matteo di Diario Bitcoin.

L’informazione è stata pubblicata dalla società in a Comunicato ufficiale via TwitterPrecisando che queste iniziative saranno legate ad a una nuova struttura di fiducia legale nel Delaware chiamata Grayscale Funds, Che consentirà all’entità gestire autonomamente i propri prodotti in conformità con le disposizioni della legge del 1940.

Questi sarebbero gli ETF suggeriti da Grayscale:

ETF per i futures Ethereum in scala di grigi

ETF composito Bitcoin globale in scala di grigi

ETF sulla privacy in scala di grigi

Il documento depositato presso la Securities and Exchange Commission è il seguente:

Il Fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo di investimento principalmente attraverso un’esposizione gestita attivamente ai contratti future su Ethereum. cercherà Acquista un numero di contratti futures Ethereum in modo che il valore nominale totale (ovvero l’intero valore dell’attività sottostante) Circa il 100% del patrimonio netto del fondo proviene dall’Ether sottostante ai contratti future su Ethereum detenuti dal fondo.“.

secondo Il CEO della scala di grigi Michael Sonnensheinl’applicazione di questo e di altri fondi alla ricerca di “soggiorno nel bunker in modo che l’azienda possa Continuare a creare e gestire future e prodotti regolamentati“.

Grayscale ha portato in tribunale il rifiuto della SEC di creare un ETF Bitcoin Trust.

Va notato che la SEC ha accettato proposte di fondi, non ETF, basati su futures Bitcoin.

sollevato Mercoledì è scambiato a $ 1,854 in apertura in rosso e la media mobile a 70 periodi è al di sotto delle ultime candele.

