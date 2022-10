Applicazioni decentralizzate: WhatsApp o Status?

Nell’ottobre 2021, Facebook (attualmente noto come Meta) ha riscontrato problemi tecnici che hanno reso inaccessibili i suoi servizi più popolari. Prima dell’evento, milioni di utenti hanno iniziato a utilizzare app diverse da WhatsApp, Instagram e Messenger. ad alcuni piace cavo S Segnale Hanno anche sofferto del crollo di nuovi conti.

Uno dei motivi per cui gli utenti non sono in grado di accedere – o hanno problemi di accesso – è che i server che ospitano i servizi appartengono a un’azienda e non sono accessibili da un altro percorso. È una pratica abbastanza comune su Internet e sta cambiando.

con una svolta blockchain O blockchain – il principio di funzionamento delle criptovalute – e portafogli digitali, sempre più progetti si impegnano a creare ed espandere applicazioni decentralizzate. Le applicazioni sono ciò che alcuni una chiamata Il futuro di Internet.

Cosa sono le applicazioni decentralizzate?tampona)?

secondo sito di sviluppo di ethereumapplicazioni decentralizzatetampona) sono quelli che si basano su una rete che non appartiene a un’unica organizzazione o società, ma è completamente pubblica. La rete è diffusa in tutto il mondo, senza una gerarchia. Se un nodo si guasta, il resto assume automaticamente il proprio lavoro. Questa è la principale differenza rispetto a Internet come viene percepita oggi. Quando il nodo centrale di Facebook era inaccessibile alla fine del 2021, nessun utente ha potuto utilizzare i servizi dell’azienda, poiché da allora tutte le operazioni e le operazioni del social network sono state controllate, così come WhatsApp, Messenger e Instagram.

Quello tampona Sono sempre online, lavorano, e questo non è il loro unico vantaggio. Per utilizzare le sue funzioni, non sono richiesti dati personali come e-mail, foto o identificazione personale. È richiesto solo l’indirizzo pubblico del portafoglio elettronico con cui verranno firmate le transazioni. Sebbene le transazioni da e verso quel portafoglio possano essere tracciate sulla rete, non è facile determinare chi lo gestisce.

Tuttavia, per accedere ai servizi tampona È necessario avere un browser integrato con un portafoglio elettronico.

Come ci arrivi tampona?

Per impostazione predefinita, i browser più utilizzati non sono integrati con gli e-wallet. A meno che dapp Hai abilitato la creazione di account tramite e-mail, ChromeE il Firefox, Edge e Safari non aiuteranno molto.

Tuttavia, ci sono componenti aggiuntivi (aggiunta) per i browser che consentono l’accesso ad applicazioni decentralizzate. Ad esempio, possiedi un portafoglio Guarda estensione che è stato aggiunto a Chrome dal browser store di Google.

anche per cromo Ci sono altre estensioni Dalle borse, si trovano allo stesso modo per volpe di fuoco. In alcuni, come maschera mortaLa VPN è preferita, perché pubblicizzano che non è disponibile nelle aree imposte dalle leggi statunitensi, come Cuba.

Oltre ai plug-in, ci sono browser che dispongono già di un portafoglio integrato. Brave è forse il più utile, in quanto è compatibile anche con l’extension store di Chrome e dispone di scudi per bloccare gli annunci e impedire ai siti Web di tracciare le pagine visitate e altri elementi.

Brave ti consente di importare account dalle reti Ethereum, Solana e Filecoin, sia da portafogli digitali (più popolari a Cuba) che da portafogli fisici (più sicuri). Attraverso l’integrazione del portafoglio, consente l’invio e la ricezione di criptovalute, lo scambio decentralizzato di risorse crittografiche (cioè senza effettuare il login) e rende molto più semplice l’acquisto da società di cambio come Ramp.Network e Wyre.

Brave Browser ha un portafoglio elettronico integrato e consente lo scambio di risorse crittografiche in modo decentralizzato.

Per quanto riguarda la sicurezza, Brave imposta una password per accedere al portafoglio. Quando crei il primo backup nelle tue impostazioni, crea una frase iniziale di dodici parole per ripristinare l’account su qualsiasi dispositivo. frase seme Dovresti stare in un posto sicuro. Coraggioso è disponibile per piattaforme diverse.

Status e Skiff, due esempi di applicazioni decentralizzate

WhatsApp è ancora l’app di messaggistica più popolare grazie alla sua sicurezza, semplicità e capacità di pubblicare stati nei contatti. Ma poiché appartiene a Facebook, prende molti dati dagli utenti, oltre al fatto che è stato dimostrato che non sarà sempre online.

nell’ecosistema di tampona C’è un’alternativa: lo stato. È un client di messaggistica crittografato, con la possibilità di inviare casi, e dispone anche di un browser Web per accedere ad altri tampona.

La messaggistica funziona attraverso diversi nodi e reti di blockchain da Ethereum. Come Telegram, ha canali pubblici e community (in fase di sviluppo) e l’accesso può essere limitato con il consenso dell’utente. Attraverso le chat personali puoi donare o richiedere denaro. Le chat iniziano scansionando un codice QR utente/canale/comunità o seguendo un collegamento. L’app ha reazioni ai messaggi.

Messaggistica nell’app Stato

Nelle impostazioni dell’applicazione, puoi impostare il limite di sincronizzazione. In questo modo, ad esempio, si ottengono i messaggi degli ultimi tre giorni e non quelli successivi. Se l’opzione del contratto di stato è disabilitata, la sincronizzazione smette di essere eseguita e solo i messaggi inviati e ricevuti vengono conservati quando un file app era in uso.

La navigazione con l’app è molto simile a quella di Brave. Accedendo a un sito web da tamponare, sarà richiesta un’icona di portafoglio pubblico, fornita da Status. L’applicazione è compatibile con i sistemi Androide E il iOS.

La messaggistica istantanea non è l’unico servizio offerto dal web decentralizzato. Skiff, una startup americana, crea una suite di strumenti sicuri, crittografati e di interblocco utili per il lavoro d’ufficio. Gli strumenti saranno le controparti Gmail, Google Docs e Google Drive.

Skiff Mail, l’e-mail dell’azienda, ha 10 GB nella sua versione gratuita per archiviare gli articoli. Questa capacità è condivisa con l’archiviazione dei file, ad esempio Skiff Drive. Il gestore e-mail è open source, crittografato e consente altre funzionalità aggiuntive, come la ricerca, la pianificazione dei messaggi, l’assegnazione di firme e la creazione di etichette. Inoltre, è facile importare e-mail da account su altre piattaforme, ad esempio Gmail e Outlook.

Screenshot del gestore di posta elettronica di Skiff. READ Questi sono i vincitori della gara di Chispazo di venerdì 18 febbraio 2022

Nel caso di Skiff Pages, la creazione di documenti ha diversi tipi di carattere – anche se non tanti come gli strumenti di Google – oltre alle funzioni di base di qualsiasi elaboratore di testi: colore e ombreggiatura del carattere, grassetto, corsivo, sottolineato, barrato, ecc. Inserisci il codice/equazione.

Nel tamponare È anche possibile commentare il testo e condividerlo con altri utenti via mail o citare l’indirizzo pubblico del proprio portafoglio elettronico. Gli ospiti avranno il ruolo di editore o lettore, e i link di invito saranno aperti (a tutti coloro che accedono attraverso di esso) o solo a chi lo riceve direttamente. Il numero totale di documenti da archiviare nell’account gratuito non deve superare un gigabyte. Per impostazione predefinita, l’app salva gli elementi sui server di Skiff. L’organizzazione non può accedere al contenuto perché è crittografato. Per memorizzare direttamente in un file blockchain Da Ethereum, è necessario modificare l’impostazione in Impostazioni / Archiviazione.

Screenshot delle pagine di Skiff mentre scrivo questo testo.

Inoltre, Skiff Page consente di bloccare il documento con una password. Per quanto riguarda il controllo delle modifiche, quando l’account è libero, vengono visualizzate solo le modifiche apportate nelle ultime 24 ore.

I documenti creati in questo spazio possono essere esportati in formato pdf, docx e md. I documenti in questi formati possono anche essere aperti con Skiff e persino importati direttamente da Google Drive.

Il camera di lusso di Skiff È disponibile Per dispositivi Android, iOS e macOS.

Sebbene gli strumenti siano ancora in fase di sviluppo, sono un vero esempio della trasformazione che Internet subirà tra qualche anno, quando la privacy tornerà ad essere nelle mani degli utenti.

Questo testo è stato originariamente scritto sulle pagine di Skiff. La versione iniziale può essere letta quaggiù.