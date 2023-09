Applicherà l’intelligenza artificiale ai suoi file audio

Piattaforma musicale svedese Spotify Lunedì 25 settembre ha annunciato che inizierà a testare un software che utilizza l’intelligenza artificiale per tradurre podcast dall’inglese in altre lingue, incluso lo spagnolo, tutti con l’audio originale.

La società ha spiegato in una nota che il nuovo strumento utilizza la tecnologia di generazione del suono di OpenAI per copiare lo stile originale di chi parla e ottenere un’esperienza che “suona più personale e naturale rispetto al doppiaggio tradizionale”.



Maria Conchita Alonso è una mascalzone Per saperne di più

Il progetto iniziale, che tradurrà anche le voci in francese e tedesco, prevede accordi con creatori di contenuti come Dax Shepard, Monica Badman, Lex Friedman, Bill Simmons E Stephen Barlett Per un numero limitato di episodi già in catalogo e altre uscite future.

Spotify ha inoltre dichiarato che prevede di includere altri programmi, tra cui… Riguardabile Da The Ringer e il nuovo podcast di Trevor Noè.

“Adattandosi alla voce del creatore, la traslitterazione offre agli ascoltatori di tutto il mondo la possibilità di scoprire nuovi podcaster e lasciarsi ispirare in modo più autentico di prima”, ha affermato la società svedese in una nota.

Gli episodi saranno disponibili nei prossimi giorni in tutto il mondo per gli utenti premium e gratuito Dalla piattaforma.