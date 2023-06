Approfondimento dell’accordo di portata parziale tra Colombia e Venezuela

Il decreto 0609 del 26 aprile stabilisce il primo Protocollo aggiuntivo della Commissione amministrativa per l’Africa, adottato nell’ambito dell’Assemblea straordinaria della Commissione amministrativa dello scorso febbraio.

Con questo approfondimento, le preferenze tariffarie sono state incluse, ottimizzate e adeguate per 710 prodotti esportati dalla Colombia al Venezuela e 515 prodotti esportati dal Venezuela alla Colombia.

Questi prodotti si sono aggiunti ai quasi 5.000 prodotti dell’accordo dal 2011, quando è stato firmato.

I 710 prodotti appartengono ai settori dell’industria petrolchimica, del legno, dei ricambi auto, della carta, dei materiali da costruzione, della lavorazione del vetro, della cosmesi e dell’igiene personale.

Allo stesso modo, prodotti dei settori carne, latticini, ortaggi, frutta, oli, caffè, mais, farina, zucchero e altri.

L’approfondimento dell’AAPC cerca di promuovere l’integrazione, lo sviluppo e l’equilibrio economico comune, rafforzare il commercio bilaterale e migliorare le relazioni di confine, ha affermato il ministero.

“Una delle poste in gioco della nostra politica commerciale estera è rafforzare l’integrazione con l’America Latina e i Caraibi, di cui il Venezuela è uno dei pilastri principali”, ha affermato il viceministro del commercio estero Luis Felipe Quintero Suárez.

Ha aggiunto che, insieme al paese vicino, erano già riusciti ad aprire i valichi di frontiera attraverso Norte de Santander; L’accordo di investimento da elaborare sarà negoziato nel Congresso della Repubblica; Procedono i negoziati sull’accordo internazionale per il trasporto di merci e personale, già approvato dal legislatore.

“Ora lavoreremo per approfondire le questioni commerciali”, ha sottolineato.

Ha sottolineato che l’approfondimento dell’Accordo n. 28 cerca anche di stimolare le catene di produzione e l’integrazione tra le due economie.

Ora la corrispondenza in questione sarà inviata alla Segreteria Generale dell’Associazione di Integrazione Latinoamericana, notificando il rispetto delle disposizioni di legge interne per l’applicazione del Protocollo Aggiuntivo dell’AAPC, come previsto nei meccanismi dell’Accordo di Ambito Parziale.

Il volume degli scambi tra Colombia e Venezuela nel primo trimestre di quest’anno (scambi tra importazioni ed esportazioni) è stato di 182,2 milioni di dollari, con una crescita del 47,4% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Nei primi quattro mesi dell’anno, le esportazioni di merci della Colombia verso il paese vicino sono state pari a 187,9 milioni, con un aumento del 16,6%.

Di questa cifra totale, il 94,6 per cento corrisponde a beni non minerari (177,8 milioni), con una crescita del 14,7 per cento.

jha/otf