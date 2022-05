Apre a Puerto Madero il primo crypto cafè dedicato al Bitcoin

Aspetti principali: I pagamenti BTC vengono effettuati tramite la rete Lightning P2P.

Ha anche un bancomat Bitcoin e condurrà eventi crittografici con istituzioni educative.

Il mondo delle criptovalute sta crescendo a passi da gigante, come dimostra il nuovo caffè che ha aperto venerdì 6 maggio a Puerto Madero, Buenos Aires: CrypStation. Un luogo frequentato da CriptoNoticias per vedere da vicino come funziona.

CrypStation è il primo bar di Puerto Madero che ti consente di pagare con esso Bitcoin (BTC) e altre criptovalute. Si trova in uno dei famosi edifici in mattoni di fronte al terrapieno dell’Università Cattolica Argentina (UCA). Un’entità da cui ha ricevuto sostegno, ci ha raccontato uno dei fondatori, Mauro Lieberman.

Il luogo ha statue che rappresentano gli alti e bassi del bitcoin. Fonte: CriptoNoticias.

Mauro Lieberman ci ha ammesso che il caffè è in realtà una “scusa” per “creare ponti tra l’economia tradizionale e il mondo delle criptovalute”. Questo potrebbe essere proprio come qualsiasi altro prodotto o servizio, a sua discrezione, poiché ritiene che l’adozione della criptovaluta si diffonderà tra le aziende e gli individui.

In qualità di investitore con più di cinque anni di esperienza nel trading di bitcoin, ha deciso di sfruttare le sue conoscenze in questa impresa che non riguarda solo la gastronomia.

La caffetteria fornirà anche consigli su investimenti, corsi ed eventi nel mondo Criptovalutanonché l’accesso al metaverse. Questo è in aggiunta alla possibilità di pagare con BTC tramite rete fulmineaUna rete peer-to-peer (P2P) di livello 2. In cambio, puoi pagare utilizzando altri metodi tradizionali.

Il nuovo caffè promuove l’uso di Bitcoin a Buenos Aires. Fonte: CriptoNoticias.

Il co-fondatore ha spiegato che i pagamenti in criptovaluta possono provenire solo da governatore Personale, non è finita scambi centralizzazione. Questo perché tali piattaforme non consentono il pagamento, ma il trading. A questo proposito, ha osservato che è importante che gli utenti imparino l’importanza di immagazzinare i propri fondi in wallet self-custodial fuori borsa, un valore centrale che definisce Bitcoin.

Un altro bancomat Bitcoin arriva in Argentina

Per quanto riguarda le strutture, il posto ha una striscia di tavoli con sedie sospese e uno schermo dove puoi guardare i tassi di criptovaluta in tempo reale. Questo rivela anche le ultime notizie dall’ecosistema.

Accanto al, Ha un bancomat Bitcoin di Athena Corporation. Questo dispositivo è il numero 11 che l’azienda ha installato a Buenos Aires, che consente alle parti interessate di scambiare contanti con criptovalute e viceversa.

Il bar ha un bancomat per comprare o vendere bitcoin. Fonte: CriptoNoticias.

La città di Buenos Aires e le università incoraggiano l’uso delle criptovalute

L’iniziativa in appendice universitaria mostra che Bitcoin come valuta e investimento sta prendendo sempre più posto nelle istituzioni educative. Non solo nella sfera privata, ma anche nella sfera pubblica.

Lo spiega l’Università di Buenos Aires (UBA), che ha recentemente tenuto un talk sulla criptovaluta presso la Facoltà di Scienze Economiche, dove era presente anche CriptoNoticias. Questo è stato guidato da Decrypto Exchange e analista di mercato Carlos Maslaton, che gli ha spiegato Segreti di previsione dei prezzi Bitcoin, che è una criptovaluta in cui ha investito per anni. Nella stessa linea di istruzione, dal 2022, hanno conseguito gli studenti dell’ultimo anno delle scuole pubbliche e private Categorie sulla codifica nella città di Buenos Aires.

Il governo della città di Buenos Aires supporta l’uso delle criptovalute con procedure diverse. Ciò è dimostrato dall’ultima autorizzazione di Pagamenti delle tasse in criptovaluta attraverso scambi collegati. anche in Incontri Implementato con attori importanti nell’ecosistema come Vitalik ButerinFondatore innalzata, per la loro partecipazione ad eventi di settore. Ad esempio, nel Lancio della MasterCard Per pagare in criptovaluta Belo.