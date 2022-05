Apre La Jornada – Gritón e Noé Vázquez Arte, uno spazio che cerca di staccarsi dal tradizionale modello di galleria

In quello che era un magazzino abbandonato in un vecchio edificio nel quartiere Guerrero, è stato creato un nuovo spazio dedicato alla creazione artistica, alla produzione e alle mostre.

Questo è Arte, un laboratorio culturale indipendente – mostra – forum culturale ideato e diretto da artisti e promotori culturali Antonio Ortiz A voce alta e Noé Vázquez, che ha iniziato a lavorare il 28 aprile con il progetto frontiera, Si compone di tre affreschi effimeri di Oscar Rato, Mestizo e dello stesso Noe Hernandez, che rimarranno in mostra per tre mesi.

Questo nuovo spazio mira a “rompere con il tradizionale modello di galleria”, secondo A voce alta: “È un progetto completamente aperto. Tutto ciò che accade all’interno è arte. Questa è la situazione, ovvero varcare la porta non passa solo per l’arte, in diverse forme ed espressioni; ma anche perché l’arte scenda in strada”.

Aggiunge che il progetto tende ad espandersi da solo. “Ad esempio, vedendo cosa stavamo facendo, i vicini del posto hanno suggerito a Noe che avrebbe potuto dipingere loro oggetti legati alla loro attività. C’è un negozio di lotteria, un negozio di fabbro e un ristorante. Ci sono molti negozi nella zona.

Il pittore sottolinea la buona accoglienza ricevuta anche dagli abitanti di quel quartiere, che si trova a poca distanza dal centro storico. Ritiene che ciò sia in gran parte dovuto al lavoro culturale svolto lì per diversi anni da La Nana, un laboratorio di arte urbana impegnato, situato a diversi isolati di distanza.

“Il nostro arrivo ha suscitato molte aspettative tra i vicini da quando abbiamo adattato la sede. Molti di loro hanno partecipato all’inaugurazione e si sono subito interessati alla nostra proposta”.

Situato al n. 15-A di Pensador Mexicano Street, accanto al leggendario Teatro Blanquita, Arte ospiterà il laboratorio di pittura El Ajolote, fondato otto anni fa da Noé Vázquez; Anche come galleria d’arte, spazio espositivo in vendita per incisioni e forum per musica e teatro.

Ha sottolineato che si tratta di “uno spazio libero e aperto per varie proposte”. A voce alta, Chi si aspetta che i concerti inizino alla fine di maggio, così come il drammaturgo José Luis Cruz che mostra la sua opera a Rosa Luxemburg.

Discussione Noé Vázquez indica che uno degli scopi centrali di questo progetto artistico e culturale è quello di rivitalizzare il senso di comunità tra gli artisti che hanno collaborato con il laboratorio El Ajolote, così come con i residenti della zona.

Inoltre, aggiunge, cerca di coinvolgere più creatori e aumentare la produzione del suddetto laboratorio di pittura, che in precedenza era situato nella Casa culturale di San Rafael, nel Liceo popolare Mártires de Tlatelolco e nel quartiere stesso di Guerrero, vicino al Mercato Martinez. dalla torre.

“Il workshop ha influenzato altri artisti ad avventurarsi nei disegni e persino a creare i propri laboratori. Dopo aver appreso del nostro spazio, molti giovani hanno preso questo lavoro come il loro modo e il loro modo di vivere”.

Il direttore culturale considera anche l’ubicazione e l’ambiente circostante di questo nuovo luogo molto favorevoli ai suoi scopi, poiché si trova in un luogo molto visibile e di facile accesso, e “invita adulti e bambini a interessarsi a ciò che stiamo facendo”.

Commenta che molte persone hanno pregiudizi e persino paura nei confronti dei luoghi in cui i giovani si incontrano.

“Sono stato nei laboratori per 20 anni e ora c’è un po’ più di accettazione per questo tipo di spazio. Prima di essere un bastardo, quando vedevo i bambini in un posto pensavi qualcosa di pericoloso. Qui siamo in una zona vulnerabile , circondato da senzatetto e teporocho, e non abbiamo visto che “Ci hanno accolto molto bene”, dice Vasquez.

Per quanto riguarda il nome dello spazio, entrambi i creatori affermano che è nato dopo che le persone si aspettavano di vedere una nuova mensa, un negozio di taco, un negozio di tortilla o altre attività commerciali in quello spazio. Hanno deciso di chiamarla Arte per illustrare la natura e lo scopo di questa nuova proposta, che si svolgerà dal martedì al sabato dalle 12:00 alle 18:30.