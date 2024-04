Aprirà il proprio centro di intelligenza artificiale nel Regno Unito

Il colosso di Redmond svilupperà nuovi modelli linguistici a Londra

Il centro di ricerca sarà inoltre dotato di migliaia di unità di elaborazione grafica di intelligenza artificiale

Microsoft ha investito più di 10 miliardi di dollari in OpenAI per guidare la sua strategia di focalizzazione intelligenza artificiale Con prodotti come Copilot basati su GPT-4. Tuttavia, il colosso di Redmond non ha delegato tutta la responsabilità in questo importante settore al suo nuovo partner esterno.

L’azienda dietro Windows, Azure e Office continua a lavorare sui propri laboratori di intelligenza artificiale, parti strategiche di cui ha il controllo diretto. Recentemente abbiamo appreso che uno dei fondatori di DeepMind, Mustafa Suleiman, ha assunto la carica di CEO di Microsoft AI. Ora conosciamo la sua prossima mossa.

Nuovo Centro di Intelligenza Artificiale a Londra

Microsoft ha annunciato che aprirà un nuovo centro di intelligenza artificiale a Londra. Microsoft AI London sarà guidata da Jordan Hoffman, scienziato che fino a pochi mesi fa faceva parte del gruppo di lavoro Microsoft AI. La svolta dell’intelligenza artificialeuna startup AI precedentemente integrata da Sulaiman e nella quale ha investito anche il colosso di Redmond.

Secondo la dichiarazione ufficialeLa missione di Microsoft AI London sarà quella di creare nuovi modelli linguistici, nonché di sviluppare l'infrastruttura informatica necessaria per questi compiti. Ma non sappiamo esattamente quali prodotti appariranno in queste strutture, anche se includeranno molti dipendenti e dispositivi.

Microsoft conferma che nelle prossime settimane e mesi assumerà il compito di “Assumi persone eccezionali Chi vuole lavorare sulle domande di intelligenza artificiale più interessanti e stimolanti del nostro tempo. Allo stesso modo, l’iniziativa fa parte dell’impegno a portare più di 20.000 GPU nel Regno Unito prima del 2026.

I data center AI di Microsoft negli Stati Uniti sono attualmente dotati di GPU NVIDIA A100 e H100, ma la società ha dichiarato che adotterà la nuova NVIDIA B200. Non sappiamo se vedremo queste grafiche specializzate anche in Europa, ma abbiamo motivo di credere che sia una possibilità.

Anche le aziende guidate da Satya Nadella hanno investito nella società di intelligenza artificiale Mistral. Stiamo parlando di”Europa OpenAITra i suoi prodotti figura anche un software di chat conversazionale chiamato Mistral Le Chat, grazie al quale l'accordo prevede tra l'altro che Mistral possa utilizzare l'infrastruttura cloud di Microsoft per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale.

Ma, come diciamo, nonostante gli investimenti in società esterne, Microsoft continua a rafforzare le proprie risorse interne. Ricordiamo che l'azienda ha sotto il suo ombrello la prestigiosa filiale Microsoft Research Tra il 2010 e il 2018 sono stati depositati più di 154.000 brevetti L’Intelligenza Artificiale, per diventare un player di primo piano.

Foto | Maxim Hopmann | Lumière Rezaei

