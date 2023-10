Arancione nei pannolini – AS.com

L’Olanda è lungi dall’assicurare la propria presenza alla prossima Coppa dei Campioni. La Grecia è attualmente al secondo posto con punti, sei punti dietro la Francia. Giocheranno contro entrambi durante questa pausa. (Venerdì ospiterà la Francia e lunedì visiterà la Grecia). Due partite cruciali per decidere il secondo posto nel girone B, visto che Koeman dovrà improvvisarsi un undici inesperto.

Tra i consueti confronti con Koeman negli ultimi appuntamenti FIFA, Assenti per infortunio giocatori importanti come Frenkie de Jong, Temper, De Ligt, Jacobo e Memphis. Anche altri come Koopmeiners, Noa Lang, Botman, Malacia o Berghuis. Di conseguenza, l’ex allenatore del Barcellona aveva una squadra molto inesperta Ben sette giocatori devono ancora fare il loro debutto per The Supreme: Verbruggen, Olij, Van de Ven, Hartman, Frimpong, Maatsen e Brobbey.. Questo non è limitato a coloro che non hanno ancora debuttato, perché Ci sono molti altri giocatori che non hanno nemmeno raggiunto le dieci presenze con gli Oranje, come Calvin Stings (7 presenze), Nobert (5), Xavi Simons (5), Weaver (4), Gertruida (4), Verman (2) E Renne (1).

“Naturalmente tutti questi infortuni possono essere spiegati”, ha detto Koeman nella conferenza stampa di lunedì. “È colpa del calendario. Sono anni che mi lamento, come la maggior parte dei giocatori. Ma non so cosa ci guadagniamo a parlarne ancora”.. Tuttavia, Koeman è fiducioso nella sua capacità di rendere le cose difficili alla Francia e ha fiducia in giocatori come Reinders e Hartmann, che stanno giocando molto bene nelle partite di Champions League: “Se sei pronto per la Champions League, sei pronto anche per la Nazionale. I giovani hanno bisogno di tempo per adattarsi, ma voglio che siano se stessi e mostrino il carattere che hanno nei loro club”..

Koeman dovrà essere in grado di mettere insieme una squadra competitiva e in grado di giocare da squadra pur partecipando a pochissimi allenamenti insieme. Il ricordo della Coppa dei Campioni del 2016 e della Coppa del Mondo del 2018, per i quali l’Olanda non è riuscita a qualificarsi, è ancora fresco nella memoria. Il destino dell’arancia risiede nei piedi molto inesperti.

