Aranza, il traduttore della canzone “Mirada de mujer”, ha rivelato il maltrattamento di Sergio Andrade.

L’artista ha iniziato la sua carriera negli anni ’90 (Immagine: Instagram / @aranzaoficial)

Sergio Andrade produttore e Gestione quel musical Ha approfittato della sua posizione nella comunità artistica per iniziare a reclutare e beneficiare di ragazze adolescentiTra queste giovani donne c’era Yvette Becerra Meza, meglio conosciuta come Aranza, che ha rivelato più di 20 anni dopo questo evento i dettagli dell’abuso del compositore.

Questo è stato attraverso un’intervista a Gustavo Adolfo Infante sul suo programma Nel momento in cui il mio destino è cambiato La cantante ha rivelato di aver avuto una relazione con Andrade quando era minorenne. “La mia prima volta è stata con Sergio Andrade, quando avevo circa 18 anni, ero vergine, una ragazza che non aveva mai avuto un fidanzato prima. Voglio mettere in chiaro che non mi sono sentito, fino a dopo essere stato curato, di essere stato abusato, non ho sentito che mi avevano manipolato, ero contento della sua idea”, Chihuahuan ha rivelato di averla invitata a un’orgia e ha cercato di entrare, ma alla fine se ne è pentito.

Il cantante è attualmente presidente di “Noches En Vela” (Immagine: Instagram / @aranzaoficial)

Ha anche condiviso la storia del momento in cui ha scoperto che Andrade picchiava le donne. “Una volta è andato a Los Angeles con Gloria Trevi e Marie (Boquetas) ha lasciato le porte di levigatura spente È stato facile per lei indossarlo più sottile E penso che sia andato oltre la sua testa e abbia detto: “Yvette, aiutami per favore, perché Sergio mi picchierà ancora”e È uscito e quando è arrivato gli ho detto avventatamente: “Non colpire Mary” Perché quello che Marie ha fatto è stato comprare una carta da parati che sembrava legno e li ha lasciati tutti rattoppati ed era così spaventata”.

Quando il cantante si è unito a “Vivavoz”, la band ha cambiato nome in “Zarabanda” (Immagine: Instagram/@aranzaoficial)

Aranza ha confessato come è riuscito a fuggire dal clan di Andrade Trevi. “Ero a Chihuahua e non ho parlato con i ragazzi ViavozTorno in Messico dopo 20 giorni e parlo con loro, deciso a non tornare in quel posto, ed Enrique, Russell e Jorge erano la mia famiglia. Quando Russell mi ha risposto, mi ha detto; Ciao, certo Sergio ci ha parlato di te, ma cosa ne pensi? Abbiamo già un nuovo membro.Gli ho detto che ama il suo lavoro e che volevo lavorare con loro e dopo un po’ mi ha parlato: Sai una cosa, qualcuno che sa molto di musica ti consiglia, vorrei ascoltarti, puoi venire? Sono andato con loro e Ho insegnato loro quello che sapevo fare e tutti hanno detto: “Ivette è un’opzione migliore, perché possiamo fare più cose”.

Nel maggio 2019, Aranza ha vinto un premio ai “Fan Choice Awards” 2019 nella categoria Ballad / Bolero (Immagine: Instagram / @aranzaoficial)

quando traduttore stella dell’illusione Ha ricordato che quando ha detto addio ad Andrade, Era molto aggressivo. “Gli ho detto: ‘Resto nel gruppo, grazie per avermi consigliato e salutato’, ha iniziato a urlarmi contro e ho visto Sergio che non avevo mai visto prima, ha iniziato a dirmi: ‘Com’è possibile, perché non ti fai coinvolgere nel gruppo’ e ho risposto che non mi sentivo che supporta la mia carriera e ho detto: “Bene, vedrò che fallirai, ti chiuderò tutte le porte del mondo, nessuno ti presti attenzione, fallirò.”

L’attrice ha sempre tenuto basso il suo passato con Sergio Andrade (Immagine: Instagram/@aranzaoficial)

La cantante ha spiegato che ha iniziato a urlare contro Sergio e lui si è fermato sulla porta per non farla uscire. “Lui mi disse: Non te ne andrai finché non mi dirai che vuoi essere mia moglie, Ho detto: No, lasciami andare, altrimenti Ti farò uno scandalo, vedrai!´. Penso che questo lo spaventi. Sono uscito e tutte le ragazze e l’insegnante ci stavano guardando. La prima cosa che ho fatto è stato parlare con Enrique e Russell da un telefono pubblico, piangevo e avevo tanta pauraEnrique mi ha subito detto: “Prendi un taxi qui, lo pago io”. Sono arrivato, mi hanno preparato il tè, mi hanno abbracciato ed erano la mia famiglia”.

