Arbitrum One viene lanciato ufficialmente sulla mainnet

La generazione di scalabilità ed efficienza sta raggiungendo il suo apice grazie alla diffusa adozione dell’ecosistema di finanza decentralizzata, attualmente, dopo le operazioni in testnet, è in fase di lancio Arbitrum One, il Rollup Optimistic di Layer 2 per la rete Ethereum rete principale.

L’annuncio è stato fatto ufficialmente il 31 agosto tramite le reti ufficiali di una regola dove il rilascio e il successivo rilascio di Layer 2 sono definiti con un’estensione Rapporto dettagliato e specifico.

Più di 400 gruppi di sviluppatori

Da allora il team lo ha menzionato nell’annuncio I centri Arbitrum One sono aperti Agli sviluppatori a maggio sono state inviate le istruzioni di accesso a rete principale Da più di 400 gruppi di sviluppatori e Decine di team sono stati visti completare le loro app e sono quindi in grado di rimanere aggiornati sulla rete.

D’altra parte, si afferma che sebbene la “whitelist” sia stata rimossa oggi, ciò non significa che tutti i progetti sceglieranno di iniziare a lavorare immediatamente.

Arbiter One Portal E’ la pagina ufficiale per seguire l’andamento delle uscite attuali e future su Arbitrum One, Diversi progetti dovrebbero essere lanciati in rete principale Oggi e abbiamo altri progetti lanciati nei prossimi giorni o settimane:

“Quando i progetti verranno pubblicati, li collegheremo direttamente dal portale e aggiungeremo nuovi progetti in modo da poterli identificare”.

È importante capire che Arbitrum One è ancora in versione beta e il core team monitorerà da vicino il lancio e manterrà la capacità di apportare rapidi aggiornamenti. E anche mettere in pausa il sistema nel caso in cui gli utenti e la rete debbano essere protetti.

Le transazioni sono molto più economiche di Ethereum L1

Poiché Arbitrum è un sistema nuovo e moderno, è importante mantenere questi controlli per il momento poiché questo è il modo più responsabile per lanciare, Fornitore di informazioni sulle stringhe L2Beat È una risorsa eccellente per comprendere lo stato e la compensazione di vari L2.

In particolare, il lancio di oggi avrà un limite di velocità simile al lancio di Ethereum su L1, e si chiama contatore del gas argas e I livelli possono essere seguiti in modo simile ma ovviamente su un livello più economico accessibile a tutti gli utenti.

Le transazioni su Arbitrum saranno significativamente più economiche rispetto a L1 di Ethereum, ma è importante notare che,Se viene raggiunta la capacità della rete, L2 può diventare congestionato e le tariffe possono aumentare.

L’obiettivo principale nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sarà lavorare per aumentare in modo sostenibile questi limiti.

Questo lancio è solo il primo passo in Arbitrum One come soluzione Ethereum Layer 2 in modalità di convoluzione ottimizzata, Il team ufficiale ha dichiarato che questa versione beta avrà un periodo di valutazione delle prestazioni e della riproduzioneQuesta fase sarà sotto stretta supervisione e controllo.

