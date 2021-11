Arcane su Netflix: quando e quando debutterà League of Legends?

League of Legends: misterioso È una serie animata che arriverà a Netflix così. Basato sul famoso videogioco di Giochi antisommossa, Questa produzione è divisa in archi a tre anelli. Sebbene la piattaforma tenda a rilasciare tutti i capitoli contemporaneamente, le cose saranno diverse con Arcane. il seguente 7 novembreAll’alba da sabato a domenica in Spagna possiamo goderci il primo di quegli atti, con Jinx e Vi. Il secondo capitolo sarà pubblicato il 13 novembre e il terzo il 20 novembre.

Anche se dovremo aspettare fino alle 3:00 Per iniziare a guardare, le famose emittenti Ibai e The Grefg ospiteranno il torneo di League of Legends, che si svolgerà il 6 novembre dalle 19:00, sul canale Twitch di quest’ultimo. Lo fanno per “celebrare” l’arrivo di Jinx a Fortnite, così come la prima di League of Legends: Arcane.

Il co-fondatore di Arkane, Christian Link, ha dichiarato da tempo che quando hanno iniziato a produrre la serie, sapevano di avere “qualcosa di molto speciale con… La storia tra Jinx e ViIl suo desiderio era “esplorare l’idea di cosa possiamo fare per la famiglia, valori a cui si rinuncia e convergenza che si sostiene”.

A che ora debutta Arcane?

Spagna (Penisola e Isole Baleari): 03:00

Spagna (Isole Canarie): 02:00

Argentina: 23:00.

Bolivia: 22:00

Brasile: 23:00.

Cile: 23:00

Colombia: 21:00

Costarica: 20:00.

Cuba: 22:00.

Ecuador: 21:00

El Salvador: 20:00.

Stati Uniti (Washington, DC): 22:00

Stati Uniti (fuso orario del Pacifico): 19:00

Guatemala: 20:00.

Honduras: 20:00

Messico: 20:00.

Nicaragua: 20:00.

Panamá: 21:00.

Paraguay: 23:00.

Perù: 21:00

Porto Rico: 22:00

Repubblica Dominicana: 22:00

Uruguay: 23:00.

Venezuela: 22:00

fonte | misterioso