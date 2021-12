Archaeo Cuba rafforza i legami scientifici tra Italia e Madansas

Matanzas, Cuba. — In collaborazione con l’Ufficio Storico della Città dell’Avana, tre interessanti proposte sono state presentate dall’Ufficio Storico e Archivista della città per il progetto Archeo – Cuba, che comprende diverse organizzazioni italiane. Comune di San Felipe de Circio e Università di Roma Sabinsa, ente per la cooperazione italiana.

Secondo Lionel Perez Orosko, sovrintendente della città di Yumurina, il progetto contribuirà allo sviluppo e al mantenimento dei siti archeologici, approfondirà la conoscenza del patrimonio storico urbano e migliorerà le strategie per la conservazione dei siti archeologici. Città contro l’impatto del cambiamento climatico ..

Arqueo Cuba a Matanzas si concentra su due siti urbani coloniali: la Casa di Almoto e la Chiesa della Fondazione e La Canada, insediamento e coltivazione aborigena, sebbene il suo potenziale archeologico rimanga limitato.

Questa casa di Almoto nella città di Yumurina è un sito popolare perché ha ricevuto uno stemma dalla monarchia spagnola dopo aver gestito la prima chiesa della città, che è stata distrutta da un forte uragano, ed è stato anche il sito della suggestiva Casa de Catanas. La nuova città sembrava essere il centro della folla politica.

La valle, situata a circa 10 chilometri dalla città di Yumurina, promette grandi scoperte grazie alla sua vicinanza al fiume e ai resti di cibo tribale recentemente raccolti sul terreno.

Secondo gli esperti, il progetto Archeo-Cuba non è uno strumento per la ristrutturazione regionale, ma per lo sviluppo integrato di 4.200 ettari di L’Avana e Mattanza.

I siti dell’Avana interposti includono la Fortezza di San Carlos de la Cabana, El Polvorin di San Antonio e Quasabago II, il sito tribale più abusato, il cui carattere, cronologia ed estensione sono unici per l’ambiente del Golfo. La capitale di Cuba.