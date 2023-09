Architettura psicologica: un intervento di Oscar Abraham Papon al Padiglione Mies van der Rohe a Barcellona

© Anna Maas

Dal 14 settembre all’8 ottobre 2023, Psicoarquitectura è presentata al Padiglione tedesco di Mies van der Rohe e Lily Reich a Barcellona. La Fondazione Mies van der Rohe in collaborazione con LAB 36 e Galería Senda presenta questo intervento artistico temporaneo dell’artista e architetto Oscar Abraham Pabon, che affronta l’importanza di questa opera iconica per il movimento moderno dalla sua dimensione interpretativa e psicologica.

Nell’ambito del Barcelona Gallery Weekend e dello Smear Festival, il progetto Psyquarkectura propone una nuova interpretazione del Padiglione Tedesco a Barcellona da una prospettiva psicologica considerando la relazione tra le forme dipinte sulle pareti dell’edificio e le macchie derivanti da un test di Rorschach. Indagando la materialità costruttiva dei mattoni, dei loro strati e frammenti, l’intervento di Oscar Abraham Papon si articola in due capitoli: da un lato, un capitolo introduttivo e di riferimento, dall’altro, un capitolo che comprende la stesso intervento artistico, integrato nel padiglione che ha ispirato il suo pensiero.

Tenendo conto delle forme simmetriche delle superfici del padiglione, l’artista cerca di creare un parallelo con le forme delle foglie create dallo psichiatra Hermann Rorschach (1884-1922) piegando un foglio di carta con inchiostro pigmentato come mezzo proiettivo per valutare e diagnosticare coloro che li guardano in base a ciò che osservano. Nella ricerca di un significato metaforico all’ambiguità delle forme, le risposte danno una descrizione degli aspetti della vita mentale coinvolti nell’atto del conoscere. Allo stesso modo Oscar suggerisce di spostarci dal soggetto da interpretare al soggetto interpretante.

“Se il Padiglione Tedesco del 1929 simboleggia il futuro della Casa Moderna, questa proposta Tuttavia, l’“ingegneria psicologica” può fornire una spiegazione per il futuro di quella modernità Ora, dalla dimensione psicologica e fisica, intendo i mattoni di argilla La pelle che riveste gran parte dell’architettura e della città ereditata dal progetto moderno. – Oscar Abraham Pabon

Sopra la piscina del padiglione è stato creato un muro fatto di blocchi di terra bruciata (Calibric ONE) e sulla sua superficie è stato applicato un nuovo disegno a inchiostro basato sull’interpretazione dell’autore relativa al padiglione e al suo riflesso nell’acqua. Il blocco di argilla si presenta come oggetto di interpretazione. Il muro agisce come una superficie o una pelle che rende tangibile e trasmette alla superficie una dimensione interna attraverso i diversi livelli degli strati di cui è composto, racchiudendo non solo la storia costruttiva del materiale, ma anche il suo ruolo nell’architettura e urbanistica della città. zona del XX secolo.

Va notato che Mies van der Rohe ha utilizzato il mattone come materiale strutturale e per le sue proprietà estetiche in alcune delle sue opere in concomitanza con il Padiglione di Barcellona come, ad esempio, Haus Lange e Haus Esters a Krefeld. In evidenza anche Werner Blazer Mies van der Rohe: L’arte della struttura, “La costruzione di un muro di mattoni inizia dalla più piccola unità divisibile: il mattone.” Attraverso una parete autoportante e strutturata, questa unità di base viene in questa occasione trasferita nel padiglione per enfatizzare il rapporto tra struttura, materialità e bellezza.