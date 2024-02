Arcos de la Frontera ridefinisce il suo spazio urbano

Il sindaco di Arcos, Miguel Rodríguez, ha riferito sulle ultime misure attuate dal Consiglio Comunale, evidenziando i miglioramenti significativi in ​​diverse aree del comune. Una delle iniziative più importanti è la sistemazione di un edificio in via Maldonado, che diventi un centro sociale in cui i residenti dell'enorme complesso possano svolgere attività e incontri. Questo spazio, che presto sarà a disposizione dell'Associazione Quartieri della Città Vecchia, realizza un impegno precedentemente assunto con questo gruppo.

Inoltre, Rodriguez ha sottolineato la sistemazione di diversi parchi, tra cui uno nel quartiere di Pueblos Blancos, dove è stato installato un tavolo da ping-pong in risposta alla domanda dei giovani. Nell'area urbana si evidenzia il completamento della demolizione del muro del Cinema Carrera in via Ministro Pedro Moreno, eliminando così il rischio di frane e migliorando l'ambiente. Anche il marciapiede sul retro del quartiere di La Paz è stato migliorato in risposta alle richieste dei residenti.

Il progetto del parcheggio Caños Verdes rappresenta un'altra misura degna di nota volta a favorire i residenti del centro storico creando una nuova area di parcheggio. Sebbene i lavori fossero stati interrotti a causa di carenze, questi lavori sono stati ripresi grazie ad un ulteriore investimento di 74.000 euro, garantendone il rapido completamento.

