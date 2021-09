Arctic aggiungerà i kit di installazione per LGA 1700 a ottobre

Lancio della serie sul mercato Intel Alder Lake Previsto a novembre e molti produttori di frigoriferi, come Polo Nord, sono consapevoli dei cambiamenti che il socket imporrà LGA 1700.

Arctic presenterà i kit di installazione per LGA 1700 ad ottobre

Sappiamo che anche Intel sta introducendo il nuovo socket LGA 1700 Man mano che la spaziatura degli slot sulla scheda madre cambia, dovrai apportare modifiche o aggiungere kit di montaggio per poter installare i dispositivi di raffreddamento sulle schede fornite con le CPU. Lago di ontano.

in ottobre Polo Nord Stai aggiungendo un nuovo kit di installazione a molti dei tuoi dispositivi di raffreddamento della CPU in modo che possano essere installati con i tuoi processori Intel Core Alder Lake.

I frigoriferi che riceveranno i nuovi kit di installazione saranno i seguenti: Tutti i modelli Congelatore 34, lega Congelatore liquido II, Il Congelatore 50, come lui i13 X congelatore e il i13 X CO .Congelatore.

abbiamo visitato Una guida ai migliori frigoriferi sul mercato

” La sostituzione delle parti di montaggio consentirà ai nostri clienti di utilizzare i loro dispositivi di raffreddamento ARCTIC con i loro nuovi processori Intel. In futuro, la maggior parte dei dissipatori per CPU attuali verrà fornita con il kit di installazione per il socket Intel 1700.

I kit di installazione saranno disponibili nel negozio online ARCTIC per un costo di servizio di € 5,99, i clienti riceveranno il kit in modo assolutamente gratuito su presentazione della ricevuta di acquisto dal processore corrispondente. dice il comunicato stampa.

Il seguente frigorifero è compatibile con Intel Core Alder Lake La fabbrica sarà il modello i35 A-RGBDovrebbe essere disponibile a metà ottobre. Ti terremo informato.