Arde Bogotá improvvisa una versione di “Despacito” nei 500 programmi speciali dei “Corpi Speciali”

Bogotà sta bruciando Dai gli ultimi ritocchi 500 programmi speciali A Enti privati Al Teatro Alcázar di Madrid. Antonio, Daniel, Pepe e Jose Ángel sono venuti alla festa per parlare del loro fantastico 2023 e discutere dei loro piani per il 2024.

“Stiamo facendo molto bene, senza fermarci, e siamo molto contenti”, hanno detto appena iniziata l'intervista. Eva Soriano, Nacho Garcia E Lalakos. “È stato Un anno molto più alto di quanto pensassimo Cosa gli è successo? “Siamo rimasti molto contenti e ci siamo divertiti.”

Nell'ultimo anno, la band di Cartagena ha aggiunto un Ondas Award, due nomination ai Latin Grammy, grandi concerti, un disco d'oro… e tantissime visite al nostro sito. Spettacolo mattutino. Anche il loro successo glielo ha permesso Lasciare il lavoro Il suo diario era pieno di progetti. Hanno sottolineato che “il 2024 è simile al 2023, con molto lavoro…”, senza entrare nei dettagli.

L'intervista di Arde Bogotá è avvenuta durante la Fitur Week, che li ha spinti a partecipare alla fiera del turismo UN Visualizza Soprattutto nelle vendite E anche promuovere la regione di Murcia nel programma. Aggiungono a dozzine di festival musicali dettagli come il fatto che i vestiti si asciugano molto rapidamente, il che è molto prezioso.

Per salutare il programma, Antonio, Daniel, Pepe e José Ángel Dovevano affrontare Eva, Nacho e Lala nel gioco Peggio di Eva. Ogni squadra doveva indovinare una canzone che suonasse al contrario. Se lo fanno bene possono a) cantarlo, b) farlo cantare ai loro concorrenti.

Bogotà sta bruciando Sono rimasto ferito Come un'onda Di Rocío Jurado I relatori hanno fatto del loro meglio per spiegarlo. Hanno indovinato lentamente A Luis Fonsi E Papà Yankee E hanno fatto cantare la gente di Cartagena. Che bella versione hanno registrato! Questa è già storia Enti privati!

Dopo copertina A Se non fosse per la mucca E AnticorpiLa band lo ha fatto di nuovo. Non deludono!