Arena 1, lo spazio che inizia scommettendo su grandi offerte | tendenze

Tutto è pronto per il via il 23 ottobre Plaza 1, uno spazio eventi di 36mila metri quadrati in Costa Verde (San Miguel) dove sarà installata una struttura smontabile (Amministrazione 26/11/2019). “Nonostante le tremende difficoltà (dovute alla pandemia), siamo riusciti a finire Arena 1, con costi superati e tutto il resto”, afferma Ramon Laría, partner del progetto e promotore di One Entertainment. “Vogliamo metterlo sul radar del mercato”, aggiunge.

investimento e nome

Inizialmente, l’investimento per la realizzazione dell’arena ammontava a 1 5 milioni di dollari USA. Tuttavia, secondo Lara, il progetto è diventato più costoso e ora ammonta a 6 milioni di dollari. Tuttavia, commenta: “È ancora un costo piuttosto marginale rispetto alla Movistar Arena di Santiago o Bogotà, che supera i 30 milioni di dollari”. Afferma che questo complesso potrà offrire gli stessi vantaggi di quelli dei paesi vicini, ha una superficie fisica più ampia e ha il vantaggio di essere una struttura mobile.

L’imprenditore racconta anche che prima della pandemia ci sono stati colloqui con due istituti finanziari che volevano prendere il nome del sito. Le trattative dovrebbero riprendere con la ripresa delle attività.

capacità e anticipazione

La prima che sarà ospitata da Arena 1 sarà il Barrio Sunset, un evento musicale che accoglierà 3.000 persone. Lariya sottolinea che questo festival non genererà entrate. “I costi per lo svolgimento di uno spettacolo internazionale sono proibitivi e non possono essere risolti con 3.000 spettatori, soprattutto se si tratta di ‘scatole’ a causa del distanziamento sociale”, afferma.

Tuttavia, sottolinea che questo viene fatto per mettersi nel radar degli imprenditori che vogliono vedere questo locale come un’alternativa alle feste di fine anno, agli eventi aziendali o alle mostre. In questo senso, rivela che fino alla fine dell’anno hanno in programma di esibirsi in almeno cinque spettacoli.

Se tutto tornerà alla vecchia normalità, le prospettive per il prossimo anno cambieranno, secondo Lara. Sempre rispetto alle arene di Cile e Colombia, che ospitano circa 200 eventi all’anno, il regista afferma che nel 2022 potrebbero esserci fino a 50 spettacoli culturali. “Di quei 50, 30 saranno concerti. E di quei 30, dovresti ottenere One Entertainment su 10, spiega.

Tuttavia, Larrea osserva che ciò accadrà finché consentiranno loro di raddoppiare la loro capacità attuale, che è di 3.000 persone. “6000 spettatori sono la base per rendere redditizia la gestione di un evento musicale. Per le mostre, questo ha il vantaggio che i partecipanti circolino sempre. Al momento ne stiamo correndo quattro o cinque e siamo interessati a poterlo fare”, spiega.

un accordo

Laría commenta che hanno un accordo con il comune di San Miguel da 10 anni, ma l’idea è di rinnovare e rimanere in questo spazio a lungo termine.

