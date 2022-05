Argentina – Italia: Sono 29 i cognomi nella graduatoria finale degli esami

Lionel Scaloni, allenatore Nazionale argentinaFornito l’elenco finale Finale con l’Italia, Che si svolgerà il 1 giugno allo stadio di Wembley (Inghilterra). L’innovazione più importante è la permanenza Marco Seneci Nella paga finale. L’ex difensore del San Lorenzo e attuale calciatore olandese del Feyenoord è stato invitato dall’Italia, ma ha scelto di indossare la maglia dell’Albiceleste. Tranne, Palo Dipala, Deve rescindere il contratto con la Juventus e trovare una squadra, tagliata dalla lista preliminare di 35 giocatori. La partita contro gli attuali campioni d’Europa in terra inglese potrebbe essere una delle ultime occasioni per disputare il Mondiale in Qatar.

Tranne, Leandro Paradiso (PSG) è stato eliminato dalla lista finale a causa di un infortunio, che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Tra gli allenatori capiscono che non c’è bisogno di rischiare di giocare con l’Italia. Quella partita, inoltre, servirà da banco di prova per il centrocampo. Essendo uno Thibu MartinezIl portiere dell’Aston Villa, nonostante non sia stato utilizzato dalla sua società nell’ultima partita a causa di un infortunio.

Puntare sulla selezione Bilbao Dalla prossima settimana si allenerà a Lesama, il campo di allenamento del club di atletica leggera, e si recherà a Londra il giorno prima del torneo. Tornerà quindi a Bilbao per continuare a lavorare. L’AFA dovrebbe assicurarsi una seconda partita in Europa per completare il tour nei prossimi giorni. Dopodiché, i giocatori inizieranno la loro vacanza.

Due calciatori hanno toccato un giro d’Europa nella lista finale di Scaloni. Uno Emiliano Martinez, Portiere d’apertura. Ecco perché Scaloni ha nominato quattro portieri: oltre agli ex indipendenti e agli attuali giocatori Aston-Villa Apparire Franco Armani (Fiume), Giovanni Musso (Atlanta) e Geronimo Rully (Villareale). Tutti e quattro giocheranno per i tre posti che arriveranno alla lista finale per la Coppa del Mondo.

L’altro posto affollato nell’elenco finale è la sicurezza. C’è un altro casco: Cristiano “Piccolo” Romero. allenatore del Tottenham, Antonio Conte, Il difensore ha detto di avere “un infortunio alla schiena e salterà il resto della stagione”. Manca solo una data, quindi il calciatore che si è allenato al Belgrano de Cordoba non sarà disponibile questo fine settimana.

Il 1 giugno il difensore del Tottenham Christian Romero raggiungerà la finale contro l’Italia a Wembley. Gioco fotografico d’azione – Norphoto

Romero arriverà con sufficiente concentrazione Bilbao Contestare Finalismo 1 giugno. Così, Scaloni Confermato Seneca. Ma lo sono anche loro Nehuan Perez (Dall’Udinese, Italia), Licandro Martinez (Considerato il miglior giocatore dell’Ajax in questa stagione) e Giovanni Foyt, che può giocare anche come terzino destro. Eliminato dall’elenco finale Luca Martinez Quarta (Da Fierrantina, Italia).

Le parate non saranno in mezzo al campo, chi non sarà sollecitato. Per giocare da centrocampista centrale, Scaloni sarà a sua disposizione Guido Rodriguez, Grande campagna su Betis. Il giocatore allenato al fiume è un sostituto regolare del suo compagno di squadra del PSG in Francia. Ma ha caratteristiche diverse: è molto difensivo. Paredes, d’altra parte, costituiva un ostacolo nel complesso di inferiorità di Boga. Un altro calciatore che può giocare in quella zona centrale Licandro MartinezSebbene il suo stato naturale sia tutore. Nicholas Dominguez (Ex Velez e attuale calciatore del Bologna), può giocare anche come centrocampista difensivo. A Scaloni sembrava però che avere Rodriguez e Martinez in quella zona sarebbe bastato, quindi Dominguez è partito.

Licandro Martinez con la maglia della nazionale argentina Argentina

Con l’arrivo del centrocampista degli Interni, l’allenatore della squadra argentina ha scelto un buon momento. Alexis McAllister A Brighton, Inghilterra. Gli piaceva più di un altro ragazzo che giocava nella stessa lega e nello stesso posto: Emiliano PuntiaDi Aston Villa. L’ex calciatore di Getafe (Spagna) e Norwich (Inghilterra) è uno di quelli che è caduto dallo stipendio iniziale, di cui 35 calciatori.

Un altro che non ha fatto il taglio Lucas Ocampos (Siviglia, Spagna), e questo è un segnale di irregolarità degli ultimi mesi. In alternativa ha inviato chiamate inesistenti. Nella Liga, l’ex giocatore francese di River e Monaco ha giocato 29 partite (23 da titolare e 6 da panchina alternativa). A quel punto in tribunale Scaloni mantenne le altre conoscenze nell’elenco definitivo Nicola Gonzalez (Fiorentina) Garantisce dinamismo a tutta la fascia.

L’ultimo che è caduto davanti. Luca AlarioIl Bayer Leverkusen è entrato in campo, non ha tagliato, quindi la squadra argentina va a Londra solo con il 9 naturale: Lottaro Martinez. Ma l’Italia sa che il gol è un altro dato che non può essere ignorato. Non ne ha indossati 9, ma ne ha indossati 10, e ha capitanato l’argentino: Leone Messi. Flea sarà a Wembley.