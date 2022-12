Argentina – Trasmissione in diretta Croazia: Gli ultimi momenti della Coppa del Mondo Qatar Trasmissione in diretta Semifinali

Come si è comportata la Croazia nel torneo?

Anche la nazionale croata ha avuto un girone difficile da superare. Dovranno affrontare il Belgio e una squadra marocchina con grandi potenzialità che si sono dichiarate più di quanto molti si aspettassero.

Il primo giorno affrontarono i marocchini, Una partita senza un chiaro controllo si è conclusa con un pareggio e senza troppe emozioni. Il secondo giorno è stato contro il Canada e questa volta la vittoria sembrava molto comoda. La squadra di Modric ha battuto il Nord America e ha vinto 4-1. Questo risultato è stato molto favorevole per la qualificazione ma dovevano comunque affrontare i belgi. Questa partita è rimasta molto equilibrata e di nuovo in parità. Ad un certo punto, la Croazia ha battuto il Belgio, eliminato a causa della sconfitta contro il Marocco.

Gli uomini di Dalic hanno affrontato il Giappone negli ottavi di finale. Sono partiti ultimi in classifica dopo un gol di Maeda. Ma loro reagiscono e Perisic pareggia al 55′. La partita è andata ai rigori e il portiere Levaković si è vestito da eroe e ha fermato tre tiri. Ma la grande sorpresa è arrivata nei quarti di finale.. Lì hanno affrontato il Brasile, uno dei principali favoriti. Hanno messo in campo un ottimo gioco difensivo e hanno costretto gli uomini di Tete ai supplementari per batterli. Neymar ha portato la sua squadra in vantaggio al 105′, ma la Croazia ha preso vita e Bruno Petković ha pareggiato, al 117′.Ai calci di rigore, Levaković è stato ancora una volta il migliore e ha dato il passaggio alla sua squadra.