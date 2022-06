Argentina, Ucraina e Russia, le più aggressive nei loro rapporti di politica monetaria

A causa della pandemia, il mondo ha attraversato situazioni che sembravano impossibili nel corso normale. Non solo in relazione alla salute pubblica – come può sembrare ovvio – ma anche in settori come quello economico e sociale.

Nel corso del 2020 è diventato “normale” vedere i capi delle banche centrali tenere regolari conferenze stampa.

In tutto il mondo, le banche commerciali hanno anche lanciato una campagna per alleviare i debiti dei loro clienti, che sono stati colpiti – o saranno colpiti – dalla perdita di posti di lavoro o dalla riduzione degli stipendi.

Ma forse la cosa più sorprendente è stata l’assistenza che i governi dei paesi sviluppati hanno fornito ai loro cittadini.

Gli Stati Uniti e l’Inghilterra, ad esempio, hanno fornito aiuti economici a tutti i loro residenti. Entrambi i paesi hanno lanciato un ampio piano di spesa pubblica e creato sussidi di disoccupazione e incentivi economici per mitigare l’impatto della pandemia sull’economia.

Le banche centrali, dal canto loro, hanno anche cercato di incoraggiare i consumi tassi di interesse basso o inesistente.

Tale è stato il caso della Federal Reserve statunitense, quando ha deciso tra marzo e aprile 2020, quando è iniziata la pandemia in America, di fissare i tassi di interesse di riferimento allo 0%..

Le banche commerciali hanno risposto immediatamente a questo stimolo ea tassi compresi tra lo 0,25% e lo 0,5% e hanno iniziato a rilasciare prestiti e mutui per non ristagnare l’economia leader mondiale aumentando la liquidità.

Oggi, due anni dopo tutti questi eventi finanziari, l’economia globale si trova di fronte a un quadro completamente diverso. Con la pandemia quasi finita e i governi sempre più austeri, la sfida ora è affrontare l’inflazione.

Al riguardo, Jerome Powell, Presidente della Federal Reserve, non ha lasciato spazio a dubbi. “Francamente, gli eventi degli ultimi mesi nel mondo stanno rendendo più difficile per noi raggiungere ciò che vogliamo fare: raggiungere il 2% di inflazione mantenendo un forte mercato del lavoro”, ha affermato il presidente della Fed.

Come risultato di “portare la casa fuori dalla finestra”, come dice il proverbio popolare, le misure hanno aumentato significativamente la disponibilità di liquidità e la capacità di indebitamento. Questo fenomeno è, in teoria – ormai accertato – economico, e porta a un’inflazione di lungo periodo.

In un processo noto come il ciclo contro-economico, le banche centrali come la Federal Reserve, la Banca centrale europea (BCE) e il Banco de la República stanno ora facendo il contrario. Finora, nel 2022, tutte queste autorità monetarie hanno alzato i tassi di interesse per controllare l’inflazione.

Secondo Bloomberg, più di 60 banche centrali in tutto il mondo hanno alzato i tassi di interesse “bruscamente” negli ultimi mesi. Nella regione, i paesi che lo hanno fatto in gran parte sono quelli dell’emisfero australe con l’Argentina al timone. Il paese gaucho l’ha sollevato sei volte durante l’anno ed è già al 52%.

Brasile, Cile, Paraguay e Colombia lo hanno fatto in un intervallo di 250-500 punti base. In Brasile, ad esempio, il “value for money”, come viene chiamato il tasso, è già del 13,25%, in Cile al 9% e in Colombia al 6%.

In Nord America, invece, i paesi più aggressivi sono stati Messico e Canada, che hanno individuato rispettivamente il 7,75% e l’1,5%. Gli Stati Uniti sono i più negativi del gruppo e i suoi rialzi sono rimasti compresi tra 50 e 100 punti base.

Il 15 giugno, Powell ha annunciato un aumento di 75 punti base, il più grande aumento in quasi 30 anni. Alla fine, il tasso di prestito concesso alle banche commerciali nel paese nordamericano oscillava tra l’1,5% e l’1,75%.

Il Regno Unito e l’Europa (che è governata dalla Banca centrale europea) non hanno fatto eccezione.. Il paese del primo ministro Boris Johnson ha alzato il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base all’1,25% per contrastare un’inflazione del 9%, la più alta degli ultimi 40 anni.

La Banca centrale europea, che prevedeva un tasso proposto dello 0% durante e dopo la pandemia, ha annunciato tramite la sua presidente Christine Lagarde che prevede di aumentarlo di 25 punti base a luglio e settembre.

Lagarde ha anche lasciato aperta la possibilità che l’aumento nel nono mese dell’anno possa essere ancora maggiore.

“Queste decisioni dimostrano il nostro già incrollabile impegno a utilizzare tutti i nostri strumenti per garantire che l’inflazione rimanga all’interno del nostro obiettivo di medio termine del 2%”.