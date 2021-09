Argentino Facundo Mina vince il titolo Challenger di Quito e 80 punti ATP | Altri sport | Gli sport

Il tennista 28enne, classificato 222 al mondo, ha battuto in finale il cileno Gonzalo Lama.

Facundo Mina ha impiegato 85 minuti per vincere la partita finale del Quito ATP Challenger Circuit Dove Men + Care, South American Legion, in cui ha sconfitto il cileno Gonzalo Lama 6-4, 6-4. Così, il nativo di Buenos Aires ha vinto il trofeo e ha guadagnato 80 punti ATP.

Per Mina, Keto è la sua seconda corona Challenger. In precedenza aveva vinto Como (Italia) nel 2019. Il nuovissimo campione ora si prepara a gareggiare ad Ambato, dove giocherà un altro Challenger anche in Classe 80 chiamato “Ambato, la grande città”.

Facundo Mina e Nicolas Labente. Foto: Foto: Sala Stampa / Armando Prado

La verità è che il telefono (cellulare) è stato sfruttato. Le persone che mi conoscono e mi amano mi mandano saluti e congratulazioni. È stato molto emozionante. Ho tratto molto da quella sensazione, oggi (domenica) c’era un po’ di vuoto qui e sono riuscita a vincere”, ha dichiarato Mina.

E in semifinale, il tennista argentino, avendo vinto in quella fase, ha pianto per la memoria del padre, morto un anno e mezzo fa. Ha detto: “Dedico (il titolo) a mio padre che mi guarda dal cielo, quindi questo è per lui”.

La partita ha visto la partecipazione di un grande pubblico che ha condiviso il proprio sostegno per entrambi i giocatori. Mina ha iniziato con una prestazione migliore e ne ha approfittato, supportata anche da un ottimo servizio, poiché ha collegato 12 ace in totale. Questo è il primo metodo mette.

Germain Gallegos (1°), Sebastian Palacios, Facundo Mina, Gonzalo Lama, Ramiro Sotomayor, Pamela Ormaza, Laszlo Caroli e Nicolas Labente. Foto: Foto: Sala Stampa / Armando Prado

Lama intanto ha provato a far combaciare gioco e prestazione in base a consegna e diffusione fisica, ma l’argentino è sempre stato attento e così ha raggiunto punto d’incontro, che lo ha raggiunto quando il suo avversario è tornato lungo nel finale.

Direttore del Torneo, Nicolas Lapenti, Ministro dello Sport, Sebastian Palacios; Direttore Marketing Dove Men + Care, Pamela Ormaza; Direttore del Turismo di Quito, Laszlo Caroli; Ramiro Sotomayor, presidente dell’Arrayanes Country Club; Il Supervisore ATP Jaime Chavez dal Messico. e il tedesco Gallegos, membro della Capital Contest Organisation. (Dottoressa)