Argomenti della conferenza del 19 ottobre 2023

López Obrador sostiene la creazione di un fondo fiduciario per i treni Maya; “È per i lavori pubblici.”

Il presidente Andrés Manuel López Obrador Ha sostenuto la creazione di un fondo fiduciario per il Treno Maya Ha detto che a differenza di quello della magistratura dell’Unione, questo è stato fatto per costruire un Un lavoro pubblico a vantaggio delle persone.

“Questo è completamente diverso, il fondo ferroviario Maya serve per l’edilizia, è un lavoro pubblico, qui (nel caso della magistratura) si parla di privilegi, l’altra cosa è lavorare per il bene del popolo”. ”, ha sottolineato.

I rappresentanti di Morena e i loro alleati hanno approvato la Carta federale dei diritti del 2024, che crea tre fondi che saranno amministrati dal Segretariato della Difesa Nazionale (SEDENA), uno dei quali è per il Treno Maya.

López Obrador promette ai magistrati che non saranno toccati dall’estinzione dei crediti

Lo ha promesso il presidente Andrés Manuel López Obrador ai magistrati del sindacato I loro stipendi o benefici non saranno influenzati dall’eliminazione dei 13 fondiChe ammonta a oltre 15 miliardi di pesos e che si propone di utilizzare per 2 milioni di borse di studio destinate ai bambini poveri delle scuole elementari.

“Fate sapere ai lavoratori che non verrà loro fatto alcun male, questa è la mia parola e io sono un uomo di parola e gli obblighi vengono rispettati e se c’è un lavoratore che riceverà meno del suo stipendio o sarà privato dei benefici , e garantiamo, garantisco che nulla verrà toccato”, ha detto. “Niente dei loro stipendi o benefici, in modo che non siano manipolati”.

