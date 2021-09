Arina Sabalenka valuterà in cosa consiste Lila Fernandez

La seconda testa di serie Aryna Sabalenka ha raggiunto per la prima volta le semifinali degli US Open È diventato il favorito di momento in momento. Tuttavia, dall’altra parte della rete, avrai un impegno frequente nei suoi confronti La sensazione è chiamata una notte di Fernandez.

Sabalenka, 23 anni, che ha anche raggiunto le semifinali a Wimbledon quest’anno e sta gareggiando per la sua quarta volta agli US Open, ha sia forza che esperienza. Almeno un po’ di più del suo prossimo concorrente.

Sabalenka entra in un altro pugno chiuso. Getty Images

Fernandez, che ha appena compiuto 19 anni, è riuscito a eliminare i favoriti come Elina Svitolina, quinta candidata, dopo che l’ho fatto con La detentrice del titolo giapponese Naomi Osaka, Classificatore III e La tedesca Angelique Kerber, vincitrice del 16° e del 2016 Open Championship

Il duello tra i due sarà la prima stella del circuito WTA con Fernandez al 73° posto nel mondiale.

Le altre semifinali avranno come protagoniste Maria Scari ed Emma Radocano. Guarda l’intero US Open su STAR+.