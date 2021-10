Arjuna pubblica “Yo me vi”, il primo singolo del suo prossimo album “Negro”

Il cantautore guatemalteco Ricardo Arjona ha pubblicato venerdì il primo singolo del suo prossimo album “Negro” chiamato “Yo me vi (selfie)” che seguiranno ogni settimana ogni venerdì fino a quando l’elenco non sarà completo.

“I Saw Myself” è accompagnato da una registrazione video della canzone e da una sessione dell’autore con Arjuna, che nel 2022 prevede di fare un tour negli Stati Uniti.

“Negro” è associato nella carriera del cantautore a “Blanco”, che è stato anche registrato negli emblematici studi di Abbey Road a Londra, e “Made in Old Fashion” che è diventato il concerto più ascoltato con tre milioni di spettatori. Storia dell’America iberica.

Arjona si reinventa in un sound degli anni ’60, riprendendo l’essenza della musica come eroe principale e, nelle sue stesse parole, “fare un album di tutto ciò che non va di moda”.

In vista del suo tour negli Stati Uniti, Arjona pubblicherà “Blanco y Negro” il 3 dicembre, che include tutto questo progetto.

“Blanco y Negro” porterà l’artista pluripremiato, 57 anni, negli Stati Uniti, a Porto Rico e in Canada dal 24 marzo all’11 giugno 2022.

Loud and Live, che produce questo nuovo tour, ha dichiarato in una dichiarazione che più di un milione e mezzo di persone hanno visto il precedente tour “Circo Soledad” di Arjuna dal vivo.

Nelson Albareda, CEO e fondatore di Loud and Live, ha dichiarato che il termine “leggendario” si adatta a Ricardo Arjona.

“Dai suoi testi distintivi alla sua voce caratteristica, il vero uomo del Rinascimento ha trasceso i confini del suo nativo Guatemala per diventare un’icona globale della musica”, ha aggiunto.

Lo scorso febbraio, Ricardo Arjona ha pubblicato un nuovo album, Covers, Demos, and Other Antics in White, in cui ha collaborato con compagni di band come Kanye Garcia, Pablo Alboran, Joss Stone e Mark Cohen, oltre ad alcune delle voci che hanno sedotto lui. tramite i social.

Il disco contiene duetti tratti dal suo album precedente, “Blanco”, registrato nei famosi studi britannici di Abbey Street.